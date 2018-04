MobilKom: od poloviny roku za poloviční ceny

MobilKom plánuje zahájení komerčního provozu čtvrtého mobilního operátora v Česku na druhou polovinu roku. V první fázi by mělo jít o vysokorychlostní mobilní připojení k internetu, po několika měsících bude následovat nabídka hlasových služeb. Konkurovat chce především cenou. O vzniku čtvrtého tuzemského mobilního operátora jako první informoval server Mobil.cz.

Náklady na vybudování nového operátora se pohybují kolem jedné miliardy korun. Uvedl to týdeník Euro v pondělním vydání. Zdroje týdeníku potvrdily, že MobilKom chce na své služby nasadit agresivní cenovou strategii. Například vysokorychlostní připojení k internetu by mělo stát polovinu toho, co platí zákazníci Telefóniky O2 za srovnatelné CDMA připojení. Tedy v současnosti 830 korun s daní.



MobilKom nebude takzvaným virtuálním operátorem, ale bude mít vlastní síť základnových stanic BTS ve standardu CDMA. Ten nyní využívá jen firma Telefónica O2 pro vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu, pro hlasové služby tedy nikdo. Penta se rozhodla pro CDMA kvůli licenci, ekonomice celého projektu a rychlosti výstavby sítě.

"Máme spočítáno, že pro pokrytí území celé ČR budeme muset postavit pouze asi 350 vysílačů. Další se budou doplňovat podle aktuálních potřeb a zájmu o služby. Zároveň předpokládáme, že zhruba 80 procent všech základnových stanic budeme moci umístit na již existující stožáry," řekla Euru mluvčí Penty Jana Studničková.

Pro CDMA pásmo se licence nemusí dražit, jako tomu bylo v GSM tendrech ve druhé polovině 90. let nebo loni na Slovensku; postačí základní licence a získání kmitočtů od Českého telekomunikačního úřadu. Technologie CDMA nabízí efektivnější šíření signálu než GSM a během mnohem kratší doby lze dosáhnout plného pokrytí. Za novým operátorem stojí investiční společnost Penta.