Mobilfest - slavnosti telefonů v ČR...

Jsou aktivity, na něž jsme sami pomýšleli a nenalezli jsme dost času případně dost cinkavých v kasičce, abychom je zrealizovali. Jednou z nich je i slavnost mobilních telefonů spojená se soutěžemi - a tak mne těší, že podobný nápad dostala i firma, která si to s kasičkou i časem uspořádat uměla. Firma Radiocom totiž pořádá Mobilfest - slavnost mobilních telefonů - akci zaměřenou sice marketingově, ale přesto zajímavě. Akci plnou soutěží, her, výher a možností seznámení s mobilními telefony, které se teprve tlačí u dveří našeho trhu.

Mobilfest probíhá ve dnech 18-24/5 v Praze a od 9-13/6 v Brně, v rámci firmy Radiocom, s. r.o., autorizovaného dealera EuroTel i Paegas. První Mobilfest - jaro 98 má zahájit tradici Mobilfestů, které by se měly konat pravidelně 2xročně, na jaře a na podzim. Další Mobilfest je naplánován na září-říjen 98. Akce se koná v prodejnách Radiocom v ulici Politických vězňů 21, Praha 1 a Lidická 77, Brno.

Idea Mobilfestu: cílem je poskytnout všem zájemcům o mobilní komunikaci maximum informací nejen o MT, ale i službách poskytovaných okolo MT, novinkách v produkci, a historii MT, ale hlavně všechny zákazníky pobavit. Partnery Radiocom pro tuto akci se stali oba operátoři mobilních sítí u nás, a dodavatelé nejvýznamnějších značek zastoupených v sortimentu Radiocom: Ericsson, Philips, Nokia.

Program Mobilfestu: program je tématicky rozdělen do jednotlivých dnů celého týdne. Pro každý den je určeno téma, kolem kterého je soustředěn program, heslo dne a výhoda pro zákazníky.

Pondělí: Den INFO/SERVIS

Heslo dne: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o mobilním telefonování, ale báli jste zeptat, se dozvíte tady a dnes od zástupců zákaznického oddělení obou operátorů.

Výhoda pro zákazníka: V prodejně bude vyhrazen prostor pro zástupce zákaznického odd. obou operátorů, kteří budou aktivně reagovat na dotazy zákazníků.

Úterý: Den DOPLŇKŮ

Heslo dne: Módní doplňky světových značek pro Váš telefon.

Výhoda pro zákazníka: sleva 20% na neznačkové a 10% na originální příslušenství.

Speciální program: prezentace doplňků přímo v prodejně na skutečném voze VW, který je trvale umístěn v prodejně.

Středa: Den EuroTel

Heslo dne: Různé produkty pro různé lidi, dnes se slevou 500,-- Kč.

Výhoda pro zákazníka: sleva na aktivaci EuroTel 500,--Kč

Speciální program: prezentace služeb, cen, pokrytí ap. v síti EuroTel. Prezentace proběhne 3x denně, moderátorem bude zástupce EuroTel.

Čtvrtek: Den PAEGAS

heslo dne: Kvalitnější komunikaci o 500,--Kč levněji.

Výhoda pro zákazníka: sleva na aktivaci Paegas 500,--Kč.

Speciální program: prezentace služeb, cen, pokrytí Paegas. Prezentace proběhne 3x..

soutěže: 2x za den proběhnou soutěže o ceny pod vedením moderátora Rádia City

Pátek: Den MOBILŮ

Heslo dne: Spojte se světem za cenu 5% slevy.

Výhoda pro zákazníka: sleva na všechny typy mobilních telefonů 5%.

Speciální program: prezentace Ericsson 888, Philips - novinky pro datovou komunikaci.

Sobota: Den SLUŽEB

Heslo dne: Stačí jen písknout. (toto heslo je souhrnným názvem pro balík služeb poskytovaných Radiocom - Mobilexpres, SIMdoWIN, ZkusMobil, AutoMobil, MobilNabyl, NabilMobil - k tomuto patří i reklamní předměty - dřevěné píšťalky Radiocom.)

Výhoda pro zákazníka: slevy 20% na montáže.

Speciální program: montáž HF do auta zákazníkům před prodejnou Radiocom.

Neděle: Den RADIOCOM

Heslo dne: Mobily máme v malíčku. (téma probíhající outdoor kampaně)

Slosování soutěže o Nokia 6110.

Výhoda pro zákazníka: slevy všech předešlých dnů.

Průběžný program:

Po celý týden probíhají soutěže a hry. Nejzajímavější budou zřejmě Předčasné volby 98 - Zvolte svého operátora, kdy budou všichni návštěvníci moci vyplnit hlasovací lístek a dát hlas operátorovi, kterému fandí. Všechny lístky budou zařazeny do soutěže a slosovány v neděli 24/5 v prodejně. Výherci získají 1x MT Nokia 6110 a dalších 40cen od Radiocom a jeho partnerů. Dále je možno si při koupi vytočit na kole štěstí až 50% slevu na nákup a spoustu dalších dárků. Každý den budou probíhat atraktivní soutěže a hry, např. Diktát (soutěž o nejrychleji odeslanou SMS zprávu), Rozborka-sborka (nejrychlejší složení MT), Hádej, kdo to zvoní (soutěžící hádají typ telefonu podle zvonění), Seznam (nejrychlejší orientace v seznamu mobilního telefonu). V prodejně bude videoprogram, kde poběží jednak spoty všech partnerů, tak vše, co zajímá "telefonisty": Nagano 98-hokej, závody veteránů ap. A samozřejmě Mobilzeum - muzeum mobilní komunikace u nás.

K podpoře idey festivalu patří i vzhled prodejny: plakáty, letáky, nafukovací balónky, kolo štěstí, zvukový doprovod. V rádiu City bude vytvořena rubrika, která bude každý den po dobu Mobilfestu živě přenášet krátké zpravodajství z akce.

Mým snem je olympiáda v psaní SMS zpráv - mám vymyšlenou metodiku, dokonce vím, že bych diskvalifikoval Nokia 9000/9110... možná se zúčastním, pokud seberu dostatek odvahy a přesvědčím sám sebe, že i když nevyhraju, tak to není tak zlé.

Zajímavá akce - zajímavé téma. Ano, bezesporu to bude akce reklamní - ale konec konců proč ne. Za tu legraci to stojí a pokud se nám to nezdá, poviné to není...