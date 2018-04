Mobilem roku je Nokia 6230 a jeho cenu najdete v našem přehledu

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 22. listopadu 2004 – pátek, 26. listopadu 2004

pondělí, 22. listopadu 2004

Siemens A65 – elegantní low-end za dobrou cenu (recenze)

Malý, lehký a elegantní. To jsou hlavní přednosti nového Siemensu A65. Je to levný telefon nejnižší třídy, ryzí low-end. Ve výbavě ale vlastně nic podstatného nechybí, takže s ním bude mnoho zákazníků spokojeno. Siemens A65 je dobrý tip na vánoční dárek.

vydáno: pondělí, 22. listopadu 2004

Nokia Neo - novinka ve stylu iPodu (první informace)

Nokia připravuje nový hudební telefon, který bude připomínat známý hudební přehrávač iPod. Ovladacím prvkem nové Nokie bude kruhový ovladač, telefon nemá klávesnici. Ve výbavě nechybí fotoaparát.

vydáno: pondělí, 22. listopadu 2004

Proč už nemáme levnější volání z mobilu? (Analýza)

Mobile Virtual Network Operator (MVNO) neboli virtuální operátor v oblasti mobilních sítí jsou ve světě poměrně běžné a poměrně úspěšné. Proč ale nemá Česká republika také svého MVNO. Virtuální operátoři ve fixních sítích jsou běžní. Bude mít ČR svého virtuálního operátora?

vydáno: pondělí, 22. listopadu 2004

TELeKONOM - Prodej Telecomu podpoří posilování koruny

O způsobu prodeje Telecomu se bude ještě jednat; Yahoo zvýšil kapacitu na svých bezplatných emailech; Zisk Vodafone klesl za půl roku o šest procent;

vydáno: pondělí, 22. listopadu 2004

Siemens A65 - displej, porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si fotografie displeje nového Siemensu A65. Dále vám v druhé části recenze tohoto telefonu nabízíme fotografie, na kterých můžete tento mobil porovnat s konkurencí.

vydáno: pondělí, 22. listopadu 2004

úterý, 23. listopadu 2004

Nokia 6670 - rebelka má také slušné dvojče (minirecenze)

Nokia připravila střídmou variantu extravagntní Nokie 7610. Model 6670 přináší jiné rozložení klávesnice a kancelářské aplikace pro prohlížení různých e-mailových příloh. Nokia 6670 je dobře vybavený smartphone pro business klientelu.

vydáno: úterý, 23. listopadu 2004

Zkuste předpovídat počasí přes mobil

V další várce JAVA aplikací vám přinášíme další aplikace na posílání textovek, anglicko-český slovník, ale i třeba klienta na SSH. Na závěr jako tradičně můžete vyzkoušet pár nových her.

vydáno: úterý, 23. listopadu 2004

Chcete levnější Nokii 2600? (Ceny telefonů pro 48. týden - kompletní přehled cen)

Kupujete nový mobil? Pak se vám jistě bude hodit náš aktuální přehled cen všech mobilů na našem trhu. Uvádíme ceny u všech operátorů a ve volném prodeji. Uvádíme i všechny novinky a slevy.

vydáno: úterý, 23. listopadu 2004

středa, 24. listopadu 2004

Panasonic X400 - vystřelovací véčko pro Jamese Bonda (recenze)

Nové tenké véčko Panasonic X400 nabízí digitální fotoaparát a všechny základní funkce, jako je například Java či multimediální zprávy. Dobrý dojem jistě udělá také bleskové otevření telefonu pomocí pérka uvnitř kloubu.

vydáno: středa, 24. listopadu 2004

Na kolik přijde nový mobil

Mobilní operátoři se jako každý rok předhánějí, lákají zákazníky na telefony za korunu, předplacené sady za cenu kreditu, minuty zdarma či nižší aktivace. Jsou opravdu jejich akce tak výhodné v porovnání s běžnými službami, které nabízejí během roku? Anebo jde jen o obchodnický trik?

vydáno: středa, 24. listopadu 2004

Soutěžte o zajímavé mobily!

V předvánoční soutěži se společností Mobilkurýr můžete vyhrát jeden ze šesti velmi oblíbených mobilů. Stačí správně zodpovědět čtyři otázky a mít štěstí při losování.

vydáno: středa, 24. listopadu 2004

Panasonic X400 - fotogalerie displejů

Prohlédněte si fotogalerii displejů Panasonicu X400.

vydáno: středa, 24. listopadu 2004

Alcatel OT757 - plastická operace oblíbeného modelu OT756

Alcatel poslal populární model OT757 na plastickou operaci. Vznikl tak nový model OT757, který se od svého předchůdce liší jen designem. Výbava zůstala stejná a stejná bude pravděpodobně i prodejní cena.

vydáno: středa, 24. listopadu 2004

čtvrtek, 25. listopadu 2004

Sagem myX-8 – top-model se vším všudy (dojmy)

Nový Sagem myX-8 míří mnohem výše než předchozí modely výrobce. Má 1,3 mpx fotoaparát, špičkový QVGA displej, MP3 přehrávač, podporu paměťových karet a Bluetooth. Nový model jsme vyzkoušeli a vy se můžete podívat jestli se tato novinka povedla.

vydáno: čtvrtek, 25. listopadu 2004

Deutsche Telekom bojuje před frankfurtským soudem (TELeKONOM)

Privatizace Telecomu se může zkomplikovat kvůli žalobám; Turecko dnes startuje privatizaci svého operátora Turk Telekom; České dráhy navyšují základní kapitál v ČD-Telekomunikace;

vydáno: čtvrtek, 25. listopadu 2004

Zmizí někdy hrozba podvodného volání?

Podvodná volání, žluté linky, dialery, trojské koně a ActiveX. Tato slova často slýcháváme jako důvod nezvykle vysokých telefonních účtů. Operátoři se s nimi snaží bojovat. Jak se jim to daří a co to všechno obnáší? Čtěte dále.

vydáno: čtvrtek, 25. listopadu 2004

Sagem myX-8 - displeje a porovnání s konkurencí (fotogalerie)

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout uživatelské prostředí telefonu a porovnat nový Sagem s jinými telefony, které jsou v současné době na trhu.

vydáno: čtvrtek, 25. listopadu 2004

Mobil roku 2004 - výsledky, výherci, statistiky

Mobilem roku 2004 se stala Nokia 6230. Jaké modely vybrala odborná porota v jednotlivých kategoriích? Kteří hlasujícící se budou těšit z nového mobilního telefonu? Přinášíme vám podrobné informace o všech výsledcích...

vydáno: čtvrtek, 25. listopadu 2004 15:22

Vyhráli jste mobil v anketě Mobil roku 2004?

Výherci mobilních telefonů a dárkových balíčků od portálu iDNES jsou již známi. Našli jste mezi nimi i svoje jméno? Všem výhercům gratulujeme...

vydáno: čtvrtek, 25. listopadu 2004 16:33

pátek, 26. listopadu 2004

Sagem D50T - Francouzský mudrc s velkou pamětí

Další bezšňůrový DECT/GAP telefon na trhu. Nabízí jmenný telefonní seznam na 40 záznamů, skupiny volajících, krátké textové zprávy. Ale to není vše. Za solidní peníze dostanete telefon střední třídy, který nabízí víc, než je v této kategorii zvykem.

vydáno: pátek, 26. listopadu 2004

Vybíráme vhodný tarif - Děti by kupovaly předplacenku

Co potřebují žáci základních škol a teenageři? Jaká je pro ně ideální tarif a u kterého operátora? Jak potěšit svého potomka pod vánočním stromečkem? Vyberte mu dárek, který bude vyhovovat jeho potřebám.

vydáno: pátek, 26. listopadu 2004

