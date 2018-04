MOBILedit! - výborný univerzální software pro většinu mobilů

Společnost Compelson fandové mobilních telefonů znají. Ačkoliv se firma zabývá bezpečnostními produkty, což je obor přeci jen mobilům trochu vzdáleny, jednou za dva-tři roky se pouští na exkurs právě do sféry mobilních komunikací a pak nás potěší zajímavým produktem. Původně to byl program SIMedit! - software určený ke správě údajů a kontaktů na SIM kartách, později Přečíslovač zaměřený na automatické doplňování předvolby k telefonním číslům, v současné době ale firma chystá na trh něco opravdu pro každého - produkt MOBILedit!!.

Základní idea MOBILedit! je tak prostá, že by se dalo ptát se, proč to někdo nerealizoval již dříve. MOBILedit! totiž není určený pro nějakou konkrétní řadu nebo typ mobilního telefonu, ale je určen ke spolupráci s každým mobilem, jenž lze nějak (kabelem, infraportem, bluetooth) připojit k počítači. Navíc není omezen na jediný telefon, můžete k němu současně připojit telefonů, co hrdlo vašeho počítače ráčí. Pak můžete jednoduše přesouvat a kopírovat kontakty z jednoho telefonu na druhý a provádět s telefony veškeré operace, jež vám dovolí.

Základní logika aplikace

MOBILedit! navíc není jen tak nějaký kus software, ale výrobce sám ho nazývá "operačním systémem mobilní komunikace". To není nějaký marketingový žvást, MOBILedit! je totiž programován velmi modulárně, díky čemuž je možné do něj později začleňovat a dohrávat další funkce, ovladače pro další telefony i aplikace. Samotný MOBILedit! tedy především představuje robustní jádro, na nějž se přes ovladače připojují jednotlivé mobilní telefony a přes aplikační rozhraní zase jednotlivé aplikace. Compelson navíc slibuje, že popis aplikačního rozhraní uvolní tak, aby zájemci mohli vyvíjet vlastní aplikace a ovladače využívající MOBILedit!u. Má to své výhody: otevírá to možnosti dalšího jednoduchého vývoje a upgradování MOBILedit!.

Podívejme se ale především na to, co MOBILedit! umí již dnes. K otestování jsme dostali rannou betaverzi, ovšem značně stabilní. Za celou dobu pokusů software nikdy nespadl a fakt, že jde o betaverzi, se dal poznat jen podle toho, že v některých případech textový popis chybové hlášky, k níž jsem program vyprovokoval, nahrazoval číselný kód. Také dlužno dodat, že v průběhu testování programátoři Compelsonu dodávali do programu další funkcionality v podstatě obden...

Software si po instalaci vzal zhruba 10 MB z pevného disku. Po spuštění vás přivítá obrazovka zobrazující připojené a nepřipojené zařízení. Jak z obrázku vidíte, ovládání je zcela obdobné k tomu, co známe z Outlooku a dalších programů, firma se nepouštěla na dobrodružnou stezku vymýšlení vlastního vzhledu odlišného od všeho, co z Windows známe. A to je dobře, protože uživatel může těžit z toho, že ovládání software vlastně "odněkud" zná. V tomto případě vidíte, že jsem k programu připojil dvě zařízení a to Microsoft Outlook a telefon Nokia 6800 (přes infraport).

MOBILedit! je určen pro operační systémy Windows 2000/XP, výrobce výslovně upozorňuje, že pod 95 fungovat nebude a na zprovoznění pod 98/Me se pracuje.

Práce s telefonním seznamem

Při prvním přístup k zdrojům zařízení si MOBILedit! stáhne všechny údaje z paměti zařízení, telefonu, a umožní vám je zpracovávat a editovat ve vlastní paměti. Když údaje zpracujete po své libosti, můžete je do telefonu zase nahrát, aktualizovat. Pokud chcete kontakt kopírovat z jednoho telefonu či Outlooku jinam, stačí vybrat kontakty po libosti a pak dát Copy To a zvolit, na jaké zařízení a do jaké paměti se mají kontakty kopírovat. A ony se tam překopírují. Nesmíte zapomenout na to, že se překopírují jen do virtuálního prostoru v počítači, do samotného telefonu je musíte zapsat, až provedete všechny požadované úpravy. Tedy, zapomenout můžete, software vás upozorní v případě, že končíte práci se telefonem a data jste do něj nezapsali...

Vyhledávání kontaktů v adresáři má několik forem. Můžete vyplnit v lištičce část jména a dát enter a vyhledají se kontakty obsahující tuto část. Nebo stačí stisknout klávesu s prvním písmenem kontaktu a MOBILedit! se na kontakt přesune stejně, jako to funguje v mobilním telefonu. A pak už můžete stisknout tlačítko pro odeslání SMS nebo pro navázání hovoru, nebo třeba kontakt editovat.

Za zastávku stojí samotný výběr kontaktů v adresáři. Pokud potřebujete vybrat více kontaktů, můžete pracovat s myší a pomáhat si klávesami Shift a CTRL pro násobný výběr, ale zná to - často se stane, že se uklepnete a výběr je v čudu, musíte vybírat nanovo. MOBILedit! má pro tento účel funkci Mark/Unmark, díky níž umožní vybrat údaje ručně tak, abyste si tento výběr nemohli omylem zrušit. A kdyby vám tyto možnosti nestačili, můžete použít vyhledávání podle tradiční DOS konvence, například příkazem *martin* najít všechna jména obsahující slovo Martin (pak jim můžete hromadně poslat SMS a popřát jim třeba k svátkuú. V tomto případě bych jen uvítal možnost ihned výběr zrušit klikem na ikonku v menu.

Editace kontaktů

Telefonní seznam vypadá v MOBILedit! jednoduše, je to ale efektivní a mocný nástroj. MOBILedit! nepracuje s kontakty jako kartami, ale jako seskupenými jednotlivými položkami, takže i když máte k jednomu jménu přiřazeno v paměti telefonu více kontaktů, při editaci u MOBILedit!u pracujete s každým kontaktem zvláště. Je to přehlednější, hned je zřejmé, s jakým kontaktem pracujete a MOBILedit! vás nenechává ani vizuelně na pochybách o tom, ke kterému jménu kontakt patří.

Kliknutím na kontakt můžete na číslo poslat SMS nebo email, pokud jde o email adresu, nebo číslo rovnou vytočit na telefonu. Pokud nemá číslo mezinárodní formát, můžete ho automaticky nechat "internacionalizovat". A pokud jste se rozhodli, že je moderní kontakty ukládat ve formátu Příjmení Jméno a ne Jméno Příjmení, můžete si tento formát změnit automaticky.

Pokud jste se spletli, program má k dispozici několikaúrovňové Undo/Redo.

Výpisy volání

MOBILedit! s telefonem synchronizuje také výpisy volání,takže vidíte, kdy a kam jste volali, nebo odkud jste měli přijatý či nepřijatý hovor. MOBILedit! se v tomto musí spoléhat na paměť telefonu a na jeho ochotu data přenést do počítače, takže vám nemůže sdělit délky hovorů, může vás ale nechat si jednoduše kontakt například ze seznamu přijatých hovorů překopírovat do telefonního seznamu.

Práce se SMS zprávami

I SMS zprávy musí MOBILedit! samozřejmě napoprvé načíst z telefonu. Pokud ale přijde nějaká zpráva na telefon v okamžiku, kdy je připojení do MOBILedit!, telefon ji ihned registruje a zobrazí.

MOBILedit! podporuje hromadné zasílání SMS zpráv. Stačí označit zvolené kontakty, zvolit Send SMS a můžete psát hromadnou SMS zprávu na prakticky neomezený počet adresátů. Platíte samozřejmě za každého zvláště, za to ale už MOBILedit! nemůže.

MOBILedit! počítá délku zprávy a pokud překročíte limit 160 znaků, počítá také počet částí, do kterých se SMS rozdělí. A nyní kouzlo: chcete ušetřit místo? Použijte funkci zapakování zprávy tak, že se vynechají mezery a slova budou oddělovat velká písmena. Adresát takovou SMS přečte a pokud má MOBILedit!, může si ji dokonce příkazem Unpack i rozbalit. Jak to funguje, vidíte na příkladu. Na následujícím obrázku je výřez pracovního okna se SMS zprávou.

A na dalším obrázku je SMS zpráva už maximálně zabalená. MOBILedit! umožňuje dva stupně "komprese zprávy" - při prvním se vynechají jen nepodstatné mezery například za tečkou ve větě, při druhém už i mezery mezi slovy, které pak nahradí velké počáteční písmeno u slova. Na tomto konkrétním případě jsme ušetřili více jak 50 znaků a mohli jsme poslat jen 2 SMS zprávy místo tří. Zda je vám úspora vhod na úkor srozumitelnosti, je jen na vás.

U SMS zprávy si můžete vyžádat potvrzení o doručení, můžete ji nastavit tak, aby se zobrazila jen na displeji a neukládala se, můžete i požadovat odpověď (Reply request). Nastavit můžete také expiraci zprávy. Pokud zpráva obsahuje českou diakritiku, program vás na to při odesílání upozorní a nabídne odstranění diakritických znamének. Tahle funkce je báječná hlavně v případě, kdy někomu posíláte via SMS text zkopírovaný z počítače a potřebujete v něm odstranit české znaky, aby si adresát zprávu vůbec mohl přečíst. I tato funkce přibyla v průběhu testování jako reakce na naše podněty.

Při posílání a přijímání SMS mne trochu děsily zvuky, jsou hlasité a opravdu výrazné, žádné decentní kliknutí. Dodavatel mne po stížnosti upozornil, že v ostré verzi nebudou tak ostré zvuky a nakonec že si uživatel zvuky může předefinovat. Také se mi moc nelíbilo, že při doručení zprávy se okno MOBILedit!u automaticky otevřelo nad všechna okna a přerušilo moji momentální práci. I na to jsem si postěžoval a další verze již byla upravena tak, že okno MOBILedit!u nevyskakuje nad ostatní aplikace a nepřerušuje práci, pouze se decentně rozbliká v liště podobně, jako třeba ICQ.

SMS zprávy se ukládají do Archivu, i to je funkce, která přibyla v průběhu testování programu a osvědčila se. Jak by ne, v počítači je docela dost místa na to, aby stálo za to SMS zprávy ukládat...

Abych nezapomněl, do SMS zpráv můžete vkládat smajlíky přímo klikem na ikonku, pokud byste si nemohli vzpomenout, jak ho napsat.

Archivace

Archivací rozumí MOBILedit! zálohování všech údajů z telefonu do paměti počítače. S touto zálohou můžete pracovat stejně, jako s ostatními zdroji, jen v ní nelze editovat, což je asi pochopitelné. SMS i kontakty z ní můžete po libosti kopírovat do připojených telefonů, můžete na ně odesílat SMS a volat na ně z připojeného telefonu. Záloha se hodí rovněž v případě, kdy o svůj telefon přijdete - je dobré program nastavit tak, aby zálohy prováděl automaticky. Můžete také zvolit Restore, obnovení zálohy do telefonu pro kompletní nahrátí dat zpět do telefonu.

Šachy

Jako důkaz svojí modularity nabízí MOBILedit! šachy - aplikací stojící logicky zcela samostatně, ovšem propojenou se zbytkem MOBILedit!u. Šachy se hrají proti živé protistraně používající rovněž MOBILedit! a k přenosu tahů se používají SMS zprávy. Jde vlastně o modelovou aplikaci, Compelson totiž přislíbil uvolnění zdrojových kódů tak, aby bylo možné doprogramovat vlastní aplikace

Podporované telefony

MOBILedit! už v této betaverzi podporoval úctyhodnou škálu telefonů - prakticky všechny nové Alcately, Sony Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens a Panasonic modely. Jediným zádrhelem jsou chytré telefony. MOBILedit! zatím nepodporuje ani telefony Nokia 7650/3650, ani Sony Ericsson P800/900 ani MDA a další chytré telefony. Compelson ale slibuje, že na podpoře těchto telefonů se pracuje a je jasné, že bude o něco složitější na komplexnost implementace, než jednodušší telefony. Přidat nový mobil do MOBILedit!u ale znamená jen vyvinout a optimalizovat pro něj patřičné ovladače, samotný MOBILedit! se nemění. Podrobný seznam podporovaných mobilů a rozhraní je zde.

Komu a k čemu

MOBILedit! se v první fázi viditelně zaměřil na manažerské funkce mobilních telefonů, tedy na práci se SMS a kontakty. Vůbec v něm nenajdete obrázkové SMS, zvonění, podporu log ani MMS zpráv. Compelson sice do budoucna slibuje, že podporu těchto věcí do MOBILedit! zahrne a modulární řešení jeho software napovídá tomu, že s něčím takovým do předu počítal, v současné době tam ale tyto funkce jednoduše a prostě nejsou. Díky tomu asi software zatím vypadá z pranice o přízeň teenagerů, kteří se bez těchto cingrlátek neobejdou a které po pravdě řečeno asi uspokojí software dodávaný s mobilním telefonem.

MOBILedit! se bude hodit prakticky každému, kdo někdy předpokládá změnit mobilní telefon s vestavěnou pamětí na kontakty, protože pak ušetří mnoho práce. Pokud používáte více telefonů najednou už nyní, budete MOBILedit! potřebovat tím spíše.

Asi největší kouzlo přináší MOBILedit! u telefonů a počítačů vybavených bluetooth. Telefon ani nemusíte vyjímat z pouzdra a pokud máte bluetooth zapnuté, MOBILedit! telefon ihned rozpozná a načte všechny údaje. Posílat SMS, vyhledávat v kontaktech nebo vytáčet čísla můžete jednoduše a rychle z klávesnice počítače, a do ruky telefon vezmete až ve chvíli, kdy se spojí nebo kdy přichází hovor.

Na MOBILedit!u již v první verzi je vidět, že vývojáři si s pracovním rozhraním opravdu pohráli. Vše je navržené tak, aby to bylo maximálně efektivní a jednoduše použitelné, abyste se nemuseli nic složitého učit a nad něčím dumat. Pracovní prostředí nehýří nepraktickými kudrlinkami a animacemi (jako třeba PC Suite od Nokia), je vkusné a účelné na druhou stranu vývojáři připravili skiny a editor skinů, takže si můžete vyhrát s prostředím sami nebo zvolit připravený skin a to včetně zvuků nebo obrázku vlastního mobilu.

Cena MOBILedit!u je ohlášena na necelých 50 USD, jaký kurz pro přepočet dolaru na koruny Compelson zvolí, zatím nevíme. Betaverze se v současné době chystá k distribuci, pídit se po ní můžete samozřejmě na webu programu. Pro intenzivního uživatele mobilních telefonů to vypadá na rozumnou investici, protože nebude muset s novým telefonem kupovat i nový software. Sympatické také je, že Compelson byl ochoten reagovat na naše připomínky týkající se funkčnosti software a promptně doplňoval a vylepšoval funkce.

Na závěr upozorníme, že jsme testovali vývojovou verzi a uvedené výhrady mohou pozdější verze odstranit.