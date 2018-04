Mobile Wizardry vyvíjí DOOM pro PalmOS!

Zatímco Master Thief je již rozběhnutý projekt a zájemci si mohou zahrát demoverzi, či si již zakoupit první mission pack (moc daleko se ale s ním nevypravíte, odehrává se totiž v Praze!), portace DOOMu je zatím projekt, u kterého se provádějí první testy a hledá se smysl dalšího pokračování, popřípadě nějaký smysluplný obchodní model. Vlastnická práva na grafiku DOOMu má pochopitelně iD software a eventuální šíření hry na PalmOS by muselo být schváleno touto firmou.

Daleko víc nás zatím tedy těší, že se Mobile Wizardry pustil do tohoto projektu a neuzavřel jej jen pro novou ARM generaci Palmů, nýbrž hra by mohla slušně běhat i na 68k procesorech (Dragonbally). Firemní Deity3D Engine je totiž tak výkonný, že při testování (viz přiložené screenshoty) na palmu s 33MHz Dragonballem běžela hra na snesitelných 10 frames za vteřinu. A na ARM Tungstenu údajně tato rychlost dosahuje 40 frames za vteřinu!

Pokud firma dotáhne tento projekt do konce, bude to splnění snu mnoha příznivců akčních 3D her, kteří po zprovoznění DOOMa na PDA již dlouho toužili. Majitelé PocketPC si mohou Doom zahrát již dlouho a nedávno se objevilo i zpracování pro komunikátor Nokia 7650 a Nokia 92XX.