Mobile Money - další finančník ve světě PalmOS!

Nemohu si pomoct, ale kategorie finančních programů přešlapuje v posledních letech v PalmOS platformě stále na místě. Od doby našeho testování finančních trackerů v roce 1999 (první a druhá část srovnávací recenze) sice uplynulo hodně vody, ale na pokroku nových aplikací i upgradů těch starších, se to jaksi příliš neprojevilo. Bližší informace můžete rovněž čerpat z našich recenzí (MaTirelire, Account and Loans, MicroMoney).

Odkud pramení moje skepse v tomto směru? Z jednoduchého srovnání mezi platformami - zatímco před několika lety byly PalmOS finanční trackery opravdu nejlepší a integrovaný PPC PocketMoney se jevil jako vylepšená Excelová tabulka, urazily za několik posledních let právě PocketPC finanční programy řádný kus cesty k zdokonalování a nechaly PalmOS produkty za sebou.

Pro ilustraci - zkuste se podívat třeba na stránku firmy Inesoft na jejich poslední CashOrganizer DeLuxe, či k Mastersoft Mobile Solutions na jejich PoQuick Money Professional (viz doprovodné ilustrativní obrázky). Dobrý finanční program totiž není jen o tom, že do něj zaznamenáváme svoje data - opravdu dokonalý produkt vám dnes musí nabídnout základní analýzy, odchylky od nastaveného rozpočtu, výhledy do budoucna, a to nejen v číselné, nýbrž i v přehledné grafické podobě. Měl by vám pomáhat vytvářet různé výhledové scénáře a řešit problémy typu "co když..." a podobně. Vždyť tohle všechno by mělo být jakousi samozřejmou sladkou odměnou za únavné zaznamenávání všech bezhotovostních i hotovostních transakcí... Samozřejmostí by měly být výměny dat s běžnými desktopovými finančními programy (MS Money, Quicken) - nejlépe automatické.

A všem těm, co říkají, že toto Palmy nezvládnou - není to pravda. Synchronizovat s desktopovými programy některé umí (Ultrasoft), barevné displeje jsou zde taky, HiRes a QVGA rozlišení se minimálně PPC vyrovná a výkon procesoru se dá určitě taky nějak grafům přizpůsobit (ostatně produkty Ultrasoftu je taky umějí, i když velmi primitivní) !

Zpět k MobileMoney!

Po krátkém, úvodu nazpět k Mobile Money. Stahuji asi 2MB ZIP soubor - uvnitř je EXE soubor, který provede instalaci na PC a do Palmu. Program do PDA má 245kB. Kromě něj je ale v instalačním souboru ukryt conduit s PC a PDF manuál.

Mobile Money umí vyexportovat svoje data ve dou základních formátech - QIF a CSV. Zejména ten Quicken Interchange format se dá naimportovat ve většině finančních programů (MS Money, Quicken, Mac Money) - je to však jen export/import, ne plná synchronizace. Pokud používáte desktopový finanční program a nechcete se zatěžovat stálými importy/exporty souborů, pak je tu stále je Ultrasoft Money /pro MS Money) a Pocket Quicken (pro Quicken).

Rozhodně zde nechci suplovat manuál, takže jen krátce k schopnostem a možnostem aplikace:

- můžete si definovat účty (bankovní, karta, hotovost, aktiva, pasiva, investice)

- transakce jen definovaná účtem, měnou, plátcem, kategorií, třídou, datumem, je zde i okno pro rozdělení položky

- měny jsou definovatelné

- definovatelné kategorie mají systém podkategorií (jen jednu úroveň)

- je zde možnost vkládat opakované položky (pravidelné platby apod.), včetně příjemných položek "každý pracovní den" a "každý víkend" a alarmu

- záhlaví souhrnných zobrazení jsou částečně konfigurovatelná (druhý sloupec je definovatelný v rozbalovacím menu, šířka sloupců je nastavitelná a je zde 5 typů třídění). Nelze třeba přidat další sloupce.

- v dolní části souhrnů jsou dvoustupňové filtry podle typu zobrazení (například u transakcí je to účet a typ zůstatku, u opakovaných položek účet a perioda, u účtů typ účtu a typ zůstatku.

- je zde rovněž zobrazení REPORTS, kde najdete filtry na období a typ transakcí (vydání, příjmy a vše). Přestože je však v záhlaví tlačítka symbol grafu, tak na grafy zapomeňte.

- v preferencích najdete nastavení barvy řádků a záhlaví sloupců

- aplikace obsahuje vlastní kalkulačku, která slouží ke vstupu číselných dat

- aplikace obsahuje lokální menu - při podržení na položce vyvolá dostupné operace

Ostatní bude zřejmé z screenshotů:

Závěr?

První pohled na o víkendu představený program je samozřejmě jen letmý. Na první pohled je zřejmé, že se Mobile-Systems podařilo vytvořit solidní program, který se v mnoha ohledech vyrovnává svým konkurentům.

Jestli ale mám odpovědět zda se je to mnou kýženě očekávaná aplikace, která posune schopnosti této kategorie někam dál, tak zde musím odpovědět záporně. Nic nového pod sluncem a vytvářet program, který umí to, co konkurence, se mi zdá poněkud málo ambiciózní. Připomenu chybějící přímou synchronizaci s MS Money/Quicken (QIF/CSV export/import umí skoro všechny aplikace tohoto typu), slaboučké reporty bez grafů, špatnou konfigurovatelnost programu (viz preference o pěti řádcích), chybějící ikonky atd..

A pokud se spokojíte s těmito omezeními, můžete se podívat třeba na zmíněný MaTirelire, ten je zdarma.