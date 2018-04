Mobile Enterprise – jak vypadá ideální mobilní řešení pro obchodníky?

Vizí firmy Smartdata bylo vytvořit systém, který by nebyl stejný pro všechny, ale měl nabídnout konkrétním firmám řešení jejich potřeb. Na popud firmy Aviko ČR, která se zabývá výrobky z brambor, tak byl vytvořen systém Mobile Enterprise. Ten obsahuje dvě části. Ta první je pro PDA a řekneme si o ní za malou chvíli. Ta druhá je serverová s výstupem v podobě webového rozhraní.

Mobile Enterprise - pro PDA

PDA aplikace je určena pro zařízení s PocketPC. Je napsána v aplikaci .NET, což jí zaručuje jednoduchou aplikovatelnost do systému. Při tvorbě programu byl brán zřetel na jednoduchost a rychlost obsluhy. Vše je již předdefinováno a tak uživatel nemá možnost se zmýlit, nebo se překliknout či přepsat. PDA je totiž předsunutou jednotkou v terénu a mělo by svému uživateli poskytnout lepší plnění pracovních úkolů a zvyšovat produktivitu práce.

Aplikace má po spuštění na výběr ze tří logických celků:

· Lokace – informace o lokalitách, kde dochází k obchodnímu styku. Např. provozovna, která od Aviko odebírá určité produkty. V záložce Příjemce se nadefinují veškeré informace o zákazníkovi a jeho adrese. V další kolonce Fakturace se jen potvrdí, zda je adresa stejná, či rozdílná od místa pobočky. V Kontakty se zase uvedou kontaktní údaje o daném zákazníkovi, např. i doplňkové informace typu Pozor, za plotem pes!. Ke každému zákazníkovi pak náleží informace o odebíraných produktech, množství, ceně, dodavatelích (závoz), kteří produkty rozvážejí, možnosti objednat si ochutnávkový vzorek atp. V objednávkách následuje kolonka Obsah, ve které je vidět, co má daný zákazník v objednávce. Což si můžete jednoduše editovat, popř. Přidat v další záložce.

· Plánování – obsahuje seznam všech míst, kde obchodník řeší nějaké služební povinnosti, např. business jednání, prodej, objednávky atp. K dané lokalitě si ihned může vytvořit (naplánovat) cestu.

V další záložce pojmenované Itinerář se nachází týdenní plán, v kterém si může obchodník zvolit určitou trasu a práce, která ho čeká. Např. k danému dni je možné si doplnit další informace, které např. na místě získal.

Poslední záložkou jsou Trasy, což jsou předdefinované cesty po určitých lokalitách. Po navolení daných cest, tras atp. je možné daný plán uzamknout. Po tomto kroku dochází např. ke schválení nadřízeným, či odsouhlasení kolegy tak, aby se např. jejich cesty nekřižily.

· Správa – je poslední možností z hlavního menu. Obsahuje možnost manuální synchronizace dat. Ta se mohou synchronizovat po dobu každé výměny dat mezi desktopovým počítačem a PDA (InteliSync), nebo je lze synchronizovat jen data z Mobile Enterprise pomocí mobilního telefonu a GPRS připojení. Data jsou pak ukládána na serverové stanici, odkud je možné je čerpat a prohlížet. Další položky již není nutné popisovat. Jen podotýkám, že data jsou kryptována a v takovém stavu jsou i přenášena. Tzn. nehrozí jejich odcizení, např. při ztrátě PDA. Tato manuální synchronizace je ovšem používána pouze vyjímečně. Standardně aplikace používá automatickou synchronizaci, která probíhá na pozadí i při vypnutém PDA podobně jako v PocketPC Outlooku.

Mobile Enterprise – serverová / webová část

Je vlastně hlavním srdcem celého systému a lze ji využít i bez možnosti vlastnictví PDA. Přes webové rozhraní je totiž možné zadávat a provádět stejné úkony jako na vlastním PDA, přesně tak, jak jsme si popsali výše.

Webové rozhraní navíc přináší správu nad celým systémem, umožňuje reporting a možnost přidělení určitých práv, podle kterých se také umožňuje nebo blokuje přístup do určitých položek menu (funkcí). Jiná práva má obyčejný uživatel a jiná administrátor.

Více bude asi patrné z následujících screenshotů:





























Na závěr:

Osobně se setkávám poprvé s aplikací, která je opravdu dotažená až do samého konce. Je šitá na míru zákazníkovi a tak může být do budoucna přizpůsobena vlastně komukoliv a to nejenom tím, že se změní logo firmy. Serverová část a možnost synchronizace dat, (opravdu mobilně) pomocí GPRS, ta do této scény obchodování přináší kýžený efekt mobility. Pevně věřím tomu, že firma Aviko ČR, která systém firmy Smartdata používá, je spokojená a že jí to přináší lepší výsledky, vyšší produktivitu a dohled nad svými obchodníky.