Mobile Communication Manager

Komplexní řešení pro datovou komunikaci ve Windows CE. Pokud máte mobilní telefon a navíc ještě vlastníte HPC s Windows CE, určitě jste již dumali, jak využít váš kapesní počítač k snadnějšímu telefonování, správě kontaktů na SIM kartě a hlavně ke psaní SMS. Seznamte se s možnostmi, které přináší MCM - mobilní komunikační manager pro Windows CE. Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že většina z čtenářů již s mobilním telefonem někdy pracovala, je náš popis spíš jen obrazovou sérií o tom, "jak to s GSM komunikací vypadá ve Windows CE". Začínáme poklepem na ikonu programu. Už se na Vás váš mobil směje! Samozřejmě je nejprve třeba zadat PIN vaší SIM karty, jinak jsou funkce i dialogy programu nedostupné. Hledá se síť... Základní obrazovka



Informuje vás o síti a síle signálu, posledních voláních a počtu SMS zpráv. Nastavit můžete hlasitost telefonu a dále jsou na panelu tlačítka pro zvednutí/zavěšení, provedení volby a nouzové volání. Tři tlačítka dole jsou pro ovládání programu. Vytáčení čísla je velmi rychlé a značně pohodlné Vytočit můžete posledně volaná čísla, čísla na SIM kartě nebo číslo hlasové schránky. Volba čísla ze SIM karty je otázkou maximálně tří kliknutí na displej HPC. Čísla můžete taký vybírat z databáze Pocket Outlooku. Na zkušebním přístroji však žádné kontakty nebyly. Bohužel někdy byl problém kontakty ze SIM karty přečíst. Pomohl reset a opětovné spuštění programu. Tlačítko "I" (informace) vyvolá nastavení a také informace o připojeném GSM zařízení. V našem případě jsem testoval GSM FirstFone. A jak vidíte o této věcičce lze zjistit dosti informací

Nastavení - co vše můžete s telefonem a WinCE dokázat



Základní nastavení telefonu

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Nastavení pro SMS zprávy

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Přesměrování hovorů

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Zabezpečení příchozích a odchozích volání

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Rychlé vytáčení nejčastějších čísel

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Editace SIM karty, kopírování mezi SIM a Pocket Outlookem

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Takto přidáte nový kontakt na SIM kartu Nastavení sítě

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Zabezpečení - změna PINu a Hesla pro telefon

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Editace SMS zpráv



Díky inteligentnímu průvodci to je opravdu hračka! Začínáme

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Volba jména příjemce (a jeho čísla) a volba vhodného oslovení

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Do modelového textu "zavolejte mi do kanceláře na č. ..." doplníme aktuální číslo, kam má dotyčný volat.

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek A je to! Můžeme SMS odeslat. Mám pocit, že celé to trvalo jen asi 10 sekund.

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek V tomto dialogu jsou zobrazovány přišlé SMS zprávy.

kliknutim na obrázek dostanete čitelný obrázek Co vás určitě napadá: Bude to fungovat s mým telefonem? Proč to nevyzkoušet! Vzhledem k tomu, že existují desítky telefonů a desítky různých PCMCIA karet nebo jiných propojení, jsou teoreticky možné stovky kombinací připojení. To, zda právě vaše kombinace bude fungovat, je nejlepší ověřit v praxi. Bezplatné vyzkoušení softwaru s vaší kombinací telefonu a propojovací karty/kabelu si můžete domluvit na čísle 02/6911163. Každopádně mě to s GSM Option FirstFone pracovalo bezvadně. Když jsem musel NEC 770 s GSM kartou vracet, ... vůbec se mi nechtělo. Mirek Opletal

mop@iol.cz