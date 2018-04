Mobile a zásuvko, rozlučte se. Už se nikdy neuvidíte.

BATERIE

Ideální baterie na měsíc

V oblasti mobilních telefonů se den ode dne mění pravidla, stále se objevují nové standardy a funkce. Mezi všemožnými vymoženostmi se pak snadno ztratí jedna z hlavních vlastností mobilů - výdrž baterií. Jde o stejný problém jako u všech malých přenosných zařízení: uživatelé chtějí, aby jejich telefon vydržel co nejdéle bez nutnosti připojení k elektrické síti. Zároveň však nikdo nechce velké baterie. Vyřešit tento rozpor může vyřešit buď speciální baterie, nebo prototypy článků, které dokáží telefon „živit“ týdny. Druhou variantou jsou různé alternativní způsoby dobíjení, které pokud možno co nejméně omezují majitele mobilu. Víte, jak také můžete svému telefonu dodávat šťávu?Baterie pro mobilní telefony, ať jsou staré nebo nejmodernější, snaží se být co nejmenší. Pochopitelně, základem je najít správný kompromis mezi velikostí a kapacitou.Ideální baterie, která vydrží týdny a je lehká, zatím bohužel existuje jen ve formě prototypu. Přesto už bychom na ni neměli dlouho čekat. V každém případě se nám nabízejí zatím jiná řešení.Všichni asi známe problémy s častým dobíjením mobilního telefonu. Zapomeneme třetí den a smůla, už se nedovoláme. A teď přijde barevný displej, MP3 přehrávač a mnoho dalšího. Baterie se s vámi rozloučí po dni. Pokud tedy nebudete mít v telefonu palivový článek.

Těch je celá řada. Například alkalické, které se používají v raketoplánech. V případě přenosných zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo kapesní počítače, je třeba dosáhnout v technologii palivových článků co nedokonalejší miniaturizace. K tomuto účelu jsou nejvhodnější přímé metanolové články. Nedávno se výzkumníkům podařilo dosáhnout výrazného úspěchu, když testovali keramické články velikosti 5x5x1 cm.

Pro výrobu elektřiny používají tyto palivové články metanol, který v kombinaci s kyslíkem ve vzduchu produkuje elektrickou energii. Cílem je zkombinovat takový palivový článek, který by se staral o výrobu elektřiny, s malou baterií, ve které by se energie skladovala. Z ní by si přístroj odebíral energii, kterou by článek průběžně doplňoval. "Dobíjení" či přesněji "natankování" článků nebude problém. Jednoduše si koupíte malou ampuli metanolu a měsíc se o baterii nemusíte starat.

Zinek + vzduch = dlouhá výdrž telefonu

Existují baterie, které udrží váš telefon i při běžném provozu (přes půl hodiny hovoru denně) při životě více než dva týdny. Mají však i své minusy - jsou o něco větší a těžší než klasické baterie a hlavně, jsou pouze jednorázové. Otázkou tak zůstává, kdo bude mít zájem zaplatit 450 korun za dva týdny provozu svého telefonu.

V českých obchodech můžete narazit na jednorázové baterie ZincAir značky Fuel Electric. Běžně k dostání by měly být varianty pro nejpopulárnější modely všech mobilních telefonů.

Jednorázová zinkovzdušná baterie ZincAir poskytuje kapacitu 3300 mAH, přičemž většina současných dobíjecích akumulátorů disponuje kapacitou 500 – 900 mAH. Výrobce slibuje trvanlivost až 25 dní a 16 provolaných hodin, i když naše reálné zkušenosti se pohybovaly spíš mezi 15 a 20 dny.

Přednost akumulátorům ZincAir tak dají asi především důslední ochránci životního prostředí. Nesporným kladem těchto baterií oproti dobíjecím je totiž skutečnost, že neobsahují ekologicky nebezpečné látky a jsou plně recyklovatelné.

Slunce dodává mobilu energii

Americká firma Sunpower Systems vyrábí baterie pro mobilní telefony, které nemají svou vnější stranu jen obyčejně černou, tak jako většina normálních akumulátorů. Baterie se jmenuje Power Booster a dokáže se sama pomocí sluneční energie dobíjet. Jde vlastně o klasickou NiMH baterii, která je ovšem opatřena solárními panely, jež se na zadní straně mobilního telefonu vystavují slunečnímu svitu. Tímto způsobem je možné baterii nejen prodloužit čas od jednoho dobíjení k druhému, ale lze tak prázdný článek i celý nabít. To však vyžaduje plné sluneční světlo po dobu pěti hodin. K tomu, aby se do "mrtvého" telefonu dostalo dostatek energie pro oživení a jeden hovor, postačí však pouhých dvacet minut "slunění".

Pro pouhé průběžné dobíjení postačí dokonce ještě mnohem kratší doba. Jedna hodina na slunci dokáže prodloužit hovorový čas o téměř osm a půl minuty, případně o téměř dvě hodiny v pohotovostním stavu. Přesné časy závisí na typu telefonu, který používáte.

Přestože ne každý obyčejný uživatel upotřebí baterii se solárními panely, mnozí její vlastnosti uvítají. Zvláště ti, kteří se s telefonem často několik dní nedostanou ke zdroji elektřiny. Ovšem vy, členové polárních výprav, neradujte se. Pořádné slunce je nezbytností, takže s touto baterií cestujte raději do tropů. Sahara by mohla být ideálním místem.

DOBÍJEČKY

Mobil krade šťávu počítači

Mezi zvláštními druhy nabíječek, které dokáží mobilu dodat energii i bez přístupu k elektrické síti, najdeme jednu, která využívá energie osobního počítače, a dvě, jež se spoléhají na energii dodanou člověkem. Ať to zní jakkoliv divně, dát infuzi baterii vašeho telefonu můžete sami. A nemusíte přitom cedit krev, stačí jen trocha pohybu.Jeden jediný nabíjecí kabel může obstarat živení baterie vašeho mobilního telefonu kdekoliv. Nemusíte se spoléhat na auto ani cestovní nabíječku. Dokonce nepotřebujete ani elektrickou zásuvku. Stačí vám mít u sebe notebook s USB portem (Universal Serial Bus).

Výhodou USB nabíječky je také naprosto bezpečný provoz. USB port dodává pouze 5 V, což je pro nabíjení dostatečné, avšak nemůže dojít k přetěžování baterie vyšším napětím. Zvláště v případě, že cestujete mezi Evropou a Amerikou, bude se vám hodit nabíječka, která se na obou stranách oceánu zapojuje do stejného konektoru. Protože zatímco elektrické zásuvky jsou rozdílné, USB port je pouze jeden, všude stejný. Proto i v případě, že nevlastníte přenosný počítač, může se vám USB nabíječka hodit. Zvlášť pokud se stále pohybujete v místech, kde snadno narazíte na počítač. V současnosti již existují modely pro telefony Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens, Sagem a Panasonic, ale brzy by měly přibýt i další typy. Cena by neměla překročit jeden tisíc korun.

Dobijte si mobil rukou

Obrat „lidskou silou poháněný mobilní telefon“ zní rozhodně směšně. Ve skutečnosti však jde o seriózní a hlavně celkem praktické řešení problémů s dobíjením baterie. Britská firma, která již pět let vyrábí rádia a svítilny poháněné lidskou silou, nyní spolupracuje s Motorolou na výrobě nabíječky k mobilním telefonům, která bude získávat elektřinu z péra natahovaného člověkem. Brzy by měly následovat také samotné telefony se zabudovaným natahovacím kolečkem.

Firma Freeplay Energy se zabývá výrobou drobných elektrospotřebičů získávajících energii z nataženého péra. Jde o podobný princip jako v hodinkách. Pero natažené na jedné ose se lidskou silou (točením malého kroužku) navíjí na osu druhou. Pero se pak smršťuje a navíjí se zpět do své původní pozice. Elektrická energie je vyráběna pomocí rotačního pohybu druhé osy. Přestože se na první pohled zdá, že takto nemůžeme získat mnoho energie, opak je pravdou. Například mechanismus v přenosném rádiu stačí natáhnout o třicet otočení, aby udržel přístroj v chodu přes půl hodiny.

Nabíječka na mobilní telefony by měla být schopná na jedno otočení natahovacího kolečka dodat telefonu energii na šest minut hovoru nebo dvě hodiny pohotovosti. Na plné nabití je tedy třeba otočit kolečkem podle typu telefonu zhruba padesát až dvěstěkrát. Tato hračka by měla stát 45 liber (2500 korun).

Šlapej a nabíjej

Jedete si klidně po opuštěné silnici, když tu náhle telefon připevněný k řídítkům vašeho kola zoufale zapípá a oznámí vám, že baterie je vybitá. Buď ho necháte pomalu zhasnout, nebo jen sklopíte dynamo k přednímu kolu a začnete nabíjet.

Další z možností, jak vlastní silou nabíjet mobil, je spojena s dopravním prostředkem, který je také závislý na lidském pohonu. Na své kolo si jednoduše připevníte klasické dynamo (pokud ho již nemáte) a k němu připojíte malou krabičku, která obsahuje redukci na výstup autozapalovače. Celý trik tedy spočívá v tom, že do jisté míry přeměníte část svého bicyklu na auto. Do standardního otvoru na zapalovač pak zapojíte svou autonabíječku a jste připraveni dodat svému mobilu „šťávu“. Tedy pokud máte sílu šlapat. Cena je ovšem zbytečně vysoká na to, o jak prostý mechanismus jde. Za kolonabíječku zaplatíte 1555 Kč.