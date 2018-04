MobilDock - brána do světa GSM

Existují zařízení, kterým se říká GSM gateway - nejde o nic jiného, než upravený GSM telefon nebo GSM modul, na který lze napojit klasický telefon. Proč? Třeba proto, abyste v kanceláři mohli tuto GSM bránu napojit na pobočkovou ústřednu a všechny hovory na číslo 0601, 2 a 3 jste směrovali přes tuto GSM bránů. A proč byste to dělali? Především pro až desetikorunový rozdíl při volání na mobilní telefony...

Jedno takové zařízení jsmke se rozhodli vám představit. Jedná se o zařízení MobilDock, které nám zapůjčila firma TENcom Trade s.r.o (tel. 02-71742419 - tencom@comp.cz).

MobilDock je klasická GSM brána fungující tak, jak by si člověk představil. Na jedné straně se do ní vsunuje SIM karta a napojuje se na ni anténa, na straně druhé se připojí napájení, kabel RS-232 pokud potřebujete přenášet SMS. Do standardní přípojky RJ-12 lze napojit normální telefon - ten potom po zdvižení sluchátka volá přes GSM síť. Pokud byste chtěli telefon nechat spolupracovat s ústřednou, stačí přepnout přepínač a napojit ústřednu do téže přípojky.

Pokud používáte MobilDock jen pro připojení klasického telefonu, není co konfigurovat, pokud máte vypnuté PIN (v případě PIN je třeba ho zadat a telefon si ho pamatuje) - stačí mít signál a zdvihnout sluchátko a již telefonujete z klasického telefonu přes mobilní síť.

Pokud byste MobilDock chtěli použít pro připojení na ústřednu, doporučuje se asistence servisního technika od ústředny - především proto, že je třeba naprogramovat směrování hovorů do mobilní sítě přes MobilDock a také pro zachování záruky.

MobilDock je postaven na bázi Siemens A1 modulu - tedy průmyslového GSM polotovaru určeného právě do zabudování do takovýchto zařízení. MobilDock narozdíl od jiných zařízení tedy nepotřebuje k provozu nevzhledné napojení na mobilní telefon - již jej obsahuje.

Co MobilDock kromě toho umí? Přes dodávaný software a napojení via RS-232 umožňuje odesílat SMS a distribuovat je na uživatelské skupiny. Lze dokonce propojit MobilDock tak, aby umožňoval odesílat SMS zprávy z MS-Outlooku v zásadě tak, jak posíláte emaily (to jsme nevyzkoušeli, nemaje Exchange) - to by samozřejmě bylo příjemné pro všechny firmy používající Exchange pro svoji vnitrofiremní komunikaci.

Chybová hlášení

MobilDock dává svoji nespokojenost najevo změnou barvy diodky na dolním panelu a poblikáváním. Kromě toho při připojení k PC přes terminal vypisuje, co se mu nelíbí. Oblíbenou chybou u nás v kanceláři byl nedostatečný signál. Podobně u ovládacího software pro Windows 95 jsou chyby vypisovány ve stavovém řádku.

MobilDock je řešení vhodné pro firmy, které často komunikují s lidmi používajícími mobilní telefony. Vhodně nastaveným směrováním z pobočkových linek na GSM síť se dá dosáhnout značná úspora (záleží na volbě tarifu vložené SIM karty) - rozdíl činí h5-10 Kč na minutu a to je dost. Vzhledem k pořizovacím nákladům - cca. 32 000 Kč za MobilDock + další penízky za aktivaci SIM karty se zařízení vyplatí především při vyšším provozu - ale již při třiceti minutách denně provolaných na mobilní telefony (což ve firmě není problém) se náklady vrátí do půl roku.

MobilDock se dá stohovat - až 6 ks MobilDocků můžete dát do speciální skříně a připojit je najednou. Tím získáte větší kapacitu pro více součastně vedených hovorů - a můžete také použít nějaké mobilní číslo jako stále volné příchozí číslo. Samozřejmě to znamená další pořizovací výdaje.

Pokud tedy vaše firma potřebuje častěji volat do GSM a NMT sítě, je MobilDock fungující a nekomlikované řešení ochotné posloužit i jako SMS brána. Podobně je to v případě volání do zahraničí přes Paegas Internet Call - zde bude úspora ještě vyšší.

S narůstajícím podílem hovorů do mobilních síti si takováto zařízení budou svoje místo u firemních ústředen nacházet stále častěji. Pro běžného domácího uživatele, který nemůže mít pevnou linku, bude přeci jenom třicetitisícový výdaj velkým soustem.

Technické parametry:

Cena cca 40 000 Kč bez DPH.

Připojení na trunkovou nebo pobočkovou linku - konektor RJ12

Možnost provolení na konkrétní pobočku

Blokování volání do "cizích" telefonních sítí

Detekce obsazovacího tónu Pobočkové ústředny

Standardní SIM karta (velká)

Vkládání PINu běžným telefonem s DTMF volbou, nebo z PC po RS232 portu

Napájení z adaptéru 12V, možnost zálohy z baterie

Po výpadku napájení není nutné znovu vkládat PIN - funkce MemoPIN

Interface RS232 pro nastavení a pro vysílání a příjem SMS

Certifikováno firmou SIEMENS pro použití s PBX řady HICOM

Nastavení hlasitosti příjmaného a vysílaného signálu v osmi úrovních

Anténa přímo na krytu MobilDocku, možnost připojení externí antény

Spolupráce s ISDN pobočkami pomocí routeru pro "Least cost routing" - LCR

GSM modul A1 - 2W / Class4, GSM fáze II, připraveno pro "Halfrate" mód

Napětí trunkové linky 40V, max proud smyčky 40mA , vyzváněcí proud 40V/25Hz

Generátor tónů - 425 Hz

Rozměry: 200 x 200 x 70 mm (V x Š x H) , váha: 1,9 kg včetně zdroje JS13