Mobil zachraňující životy bude fungovat i v ČR

Mobilní telefon emporiaLIFEplus je primárně určen starším lidem. Díky velkým tlačítkům, černobílému a dobře čitelnému displeji či větším rozměrům by jeho ovládání nemělo dělat problém prakticky nikomu.



Nově představené zařízení má však ještě jinou, daleko zajímavější výhodu. Pokud se starší či například postižení lidé ocitnou v nebezpečí nebo se jim udělá špatně, stačí, aby stiskli velké červené tlačítko ve tvaru srdce, které je umístěno na zadní straně.





Telefon, který disponuje GPS modulem, po stlačení této klávesy automaticky zjistí polohu uživatele a prostřednictvím textové zprávy ji rozešle až na pět přednastavených telefonních čísel. Mezi nimi mohou být například nejbližší příbuzní, policie či záchranná služba.



Nemusíte mít strach, že poloha by byla vyjádřena ve stupních a minutách. Dotyčným lidem přijde přesná adresa, na které se mobilní telefon nachází.



Co když není signál?



Pokud uživatel s mobilním telefonem emporiaLIFEplus ztratí GPS signál, ale i nadále bude mít klasický mobilní, je připraveno nouzové řešení. Telefon odešle zprávu s adresou, na které se uživatel nacházel těsně před tím, než zmizel z dosahu GPS signálu. Záchranná služba tedy sice nebude vědět, ve které konkrétní místnosti se člověk potřebující pomoc nachází, ale bude znát kupříkladu vchod do budovy, kterým vešel.





Rakouská společnost Emporia Telecom není nováčkem na trhu s mobilními telefony. V minulosti už představila několik modelů, které dokázaly zajistit bezpečí starších či postižených lidí. Ty ale byly schopné odeslat pouze textovou zprávu s připraveným textem.

Model emporiaLIFEplus se zabudovaným GPS modulem, který až na satelitní anténu vypadá naprosto stejně jako předchozí model, se však už skutečně dá považovat za přístroj do nesnází.





Jak nám na veletrhu řekli zástupci společnosti, telefon s GPS modulem se bude prodávat za 299 eur. To je přibližně 7 500 korun. K dispozici bude v devatenácti zemích, mezi kterými s největší pravděpodobností Česká republika bohužel nebude. Prostřednictvím zahraničních internetových obchodů si ho však bude moci objednat kdokoliv i od nás. Přístroj nebude blokovaný pro žádného mobilního operátora, budete ho tak moci používat s kteroukoliv SIM kartou.

Podle našeho názoru jde o jedno z nejspolehlivějších mobilních řešení pro bezpečí starších nebo postižených lidí. Na veletrhu jsme měli možnost zcela nový telefon vyzkoušet a vše fungovalo naprosto bezchybně. Pokud tedy o nákupu obdobného zařízení uvažujete, můžeme emporiaLIFEplus vřele doporučit.