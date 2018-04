Mobil za 800 000 Kč? DBTEL jich má hned několik

Jako existují super luxusní hodinky, drahá auta a jiné výjimečné výrobky za adekvátně vysoké sumy, tak se pomalu začíná rozvíjet stejný trend i u mobilních telefonů. Již dříve si mohli nároční zákazníci nechat posázet svůj běžný mobil drahými kameny, ale o přímou aktivitu výrobců se nejednalo. Loni však finská Nokia překvapila svojí novou luxusní značkou Vertu, která nabízí elegantní, zajímavé, ale také hodně drahé telefony. Jejich design je spíš střízlivý a cena se dá spíš tušit, něž že by byla ostentativně dávána najevo. Na Asii je to ale málo, takže podobný pokus již poměrně známé značky DBTEL, vypadá diametrálně odlišně.

Za základ super luxusních telefonů posloužilo obyčejné a nenápadné véčko (s největší pravděpodobností model 6638), které ale bylo pořádně ozdobeno drahými kovy a kameny. Jednotlivé luxusní modely se liší právě použitými materiály a množstvím drahých kamenů a mají i patřičně extravagantní jména, jako: Venus, Elf, Waltz, nebo Allure. Nejdražší model stojí 28 736 USD, což je v přepočtu přibližně 800 000 Kč, nebo v tamní měně něco málo přes milion. To je více, než stojí nejluxusnější platinový model od Vertu a je to i dvakrát více, než stojí běžné rodinné auto na Tchaiwanu a nejen tam…

Kdo by se z tolika diamantů neradoval... Ten tříkarátový je pod displejem.

Co za tuto horentní sumu dostanete? Pozlacený telefon, který má horní část posetou drobnými diamanty, kterým vévodí tříkarátový diamant uprostřed. Jedná se tak u momentálně nejdražší telefon na světě, po pravdě, daleko střídmější Vertu však vypadá daleko lépe. O výbavě samotného telefonu zdroje nehovoří, asi nic výjimečného mít nebude a je otázkou, jestli si ho majitel vůbec pořídí pro telefonování. To by ale zvládnout měl, stejně jako práci s SMS zprávami. Výzdoba telefonu může být různá, podle množství diamantů a drahých kovů se bude odvíjet i výsledná cena. Na své si prý přijde každý fanoušek luxusu.

Model pro pány...

Pokud je na vás 800 000 Kč příliš mnoho peněz, má DBTEL i levnější varianty svých super luxusních telefonů. Nejlevnější stojí zhruba 862 USD, tedy přibližně 24 000 Kč. Základ bude stejný jako u nejluxusnějšího modelu, ale množství zlata a drahých kamenů bude adekvátní jeho „lidové“ ceně. Pokud se vám i těch 24 000 zdá za obyčejné véčko příliš, stačí si zajet do Číny a porozhlédnout se po nějakém levném véčku, které je vyzdobené napodobeninami drahých kamenů a leskne se krytem z kočičího zlata. Výběr je veliký, podobné telefony tam dělá kde kdo a ceny začínají přibližně u pěti tisíc korun v přepočtu. Umělé kameny mohou udělat i tak hodně parády, často slouží místo systémové diody a bláznivě blikají a svítí. Příkladem budiž Samsung T500, který jsme vám podrobněji představili v tomto článku.

DBTEL své luxusní telefony nebude prodávat kdekoliv, pro luxusní zboží má přímo v hlavním městě Tchajwanu - Taipei značkovou prodejnu, kde se zákazník dočká za své peníze odpovídajícímu prostředí a adekvátní obsluze. Samozřejmostí je pak prodej luxusních doplňků, opět jen z těch nejlepších materiálů.

DBTEL ale nedělá jen luxusní telefony. Jedná se o poměrně velkého výrobce mobilních telefonů, který vedle svých vlastních produktů vyrábí mobilní telefony i pro další firmy. Na domácí půdě je se svými produkty největším prodejcem, prvenství v celkovém počtu vyrobených kusů ale drží konkurenční Benq. DBTEL má velmi silnou pozici i v kontinentální Číně a pro letošní rok chystá několik nových modelů. V druhém pololetí by měl nabízet i telefony s podporou MMS a integrovaným fotoaparátem.