Mobil za 36 korun můžete mít i vy. Vyhrát v soutěži T-Mobilu je snadné

Klíč k úspěchu v celé soutěži je jednoduchý: být co nejrychlejší. Není to ale to jediné, co o případné výhře rozhoduje. Její dosažení není složité a my vám poradíme několik pravidel, jak lze mobil s největší pravděpodobností vyhrát. Skutečně fungují. Důkazem může být fakt, že v našem okolí vyhráli lidé už nejméně devět telefonů.

1. Včasná registrace jako základ

O telefony se u T-Mobilu hraje v hodinových intervalech. Každou celou hodinu je ve hře 84 telefonů značky Nokia a Samsung, každou hodinu je potřeba se do hry registrovat. Registraci je potřeba provést co nejdříve, pokud se tak rozhodnete učinit například půl hodiny po celé, pouze dobrovolně "nakrmíte" operátora devíti a více korunami.

Registrace déle než pět minut po celé hodině nemá smysl. Naše rada zní: chcete-li skutečně vyhrát, registrační SMS ve tvaru VANOCE zašlete na číslo 2009 v poslední minutě předchozí hodiny. Polopaticky: chcete-li soutěžit od 14. hodin, registrační zprávu pošlete v 13:59. Přesný čas si můžete zjistit například na stránkách www.presnycas.cz.

2. Učený z nebe nespadl

Nyní máte přesně minutu na jednoduchou přípravu. V době soutěžení je totiž dobré být poblíž počítače. Na něm si v internetovém prohlížeči otevřete vámi oblíbený vyhledávač. Ten vám pomůže v případě, že si nebudete jisti správnou odpovědí. Ne vše totiž budete vědět z hlavy a internet je v tomto smyslu mocným pomocníkem.

Je třeba upozornit, že soutěž T-Mobilu není postavena na otázkách, ale spíše nápovědách. Po registraci do soutěže obdržíte SMS typu "Hledáme slovenské město ležící na stejnojmenné řece", nebo "Hledáme slavného herce z divadla Semafor".

3. První odpověď okamžitě tipujte

Jakmile první nápovědu obdržíte, je třeba rychle reagovat. Než využijete internetu, zkuste štěstí tím, že odešlete první odpověď, která vás napadne; třeba "Nitra", nebo "Slitr". Možná se trefíte. A když ne, dostanete alespoň další nápovědu, která vám hledání na internetu značně ulehčí. Mimochodem, obě zmíněné odpovědi byly správné.

Pokud jde o jména herců či jiných slavných osobností, nezatěžujte se křestním jménem. Jako správnou odpověď systém vyhodnotí i pouhé příjmení. Ušetříte si tím cenné vteřinky. Místo "Jiri Slitr" pište "Slitr".

Osvědčilo se nám také myslet na nepsané pravidlo: odpověď, která by okamžitě napadla většinu lidí, správně zřejmě nebude. Například u otázky okolo divadla Semafor většině okamžitě vyvstane na mysli jméno Jiří Suchý, správně ale bylo Jiří Šlitr. Neplatí to však absolutně. Takový "Americký stát ležící na břehu Atlantiku" byl skutečně "New York" a nikoli "Maine", který odpovídal i druhé nápovědě: "Leží na hranici s Kanadou".

4. Je třeba vědět, kdy skončit

Po celou dobu hry je třeba mít také na paměti, kdy je dobré hru ukončit a raději si počkat na další šanci v následujících hodinách. Hrajete-li přes den, většinou platí, že už dvě minuty po celé hodině nemá smysl dále hádat. Telefony už tou dobou dávno znají své vítěze.

V nočních hodinách, kdy je pravděpodobnost výhry logicky vyšší, se doba pro hru prodlužuje až na deset minut. Přesto bychom doporučovali nastavit si limit na poloviční dobu a zbytečně neutrácet. Velmi užitečnou pomůckou je statistika soutěže: k získání většiny telefonů soutěžícím stačí tři až čtyři nápovědy. Pokud tento počet překročíte, už nehrajte.

5. V bezprostředně následující hodině nehrajte

O vašem úspěchu či neúspěchu vás operátor informuje až na začátku následující hodiny. Pokud jste uspěli, gratulujeme, pokud ale ne, tuto hodinu už nehrajte. S informační zprávou o neúspěchu sice přijde první nápověda pro danou hodinu, tato zpráva ale chodí se značným zpožděním. Většinou právě ony osudné dvě minuty po celé. Hrát v tuto hodinu tak nemá vůbec žádný smysl, šance na úspěch je přes den mizivá a během nočních hodin menší než při včasné registraci.