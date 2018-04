Mobil za 180 000 Kč? S Vertu žádný problém! (detailní fotografie luxusní novinky)

Jak malicherné se zdají věčné debaty o tom, jestli je nějaký telefon předražený nebo není. Stejně se ve většině případů cena bez problémů vejde pod deset tisíc korun, pouze několik přístrojí stojí o pár tisíc víc a dnes nejdražší klasický mobil na našem trhu - Nokia 8910 - stojí okolo 30 000 Kč. Dnes nahlédneme do úplně jiných sfér, tam, kde se běžně počítají karáty a hodnotí brus diamantů, do sféry superluxusního zboží. Přesně tam patří telefony Vertu, pokus Nokie proniknout mezi producenty zboží pro horních deset tisíc. Nejlevnější telefon Vertu stojí v základním provedení 6 000 €, nejdražší pak 24 000 €. Tyto ceny platí ale jen pro standardní, tedy konfekční verze, na přání můžete mít i luxusnější varianty; jejich ceny ale v běžném ceníku ani nenajdete.

Nejlevnější je ocel

Díky spolupráci s ruským serverem Mobile-review.com vám dnes nabízíme pohled na nejlevnější variantu telefonu Vertu, model MMII ve verzi z leštěné oceli v kombinaci s pravou kůží, keramikou a safírovým sklem. Z výčtu materiálu je zřejmé, že v nejlevnějším provedení se žádných drahých kovů nedočkáte, proto se redaktor ruského serveru rozhodnul přikoupit zlatou klávesnici, která stojí dalších 1 000 € a ještě si objednal soupravu příslušenství za 600 € (v nabídce příslušenství jsou stojánky, HF sady, šňůrky na krk, či poutka na ruku v několika provedeních), kterou ale zatím neobdržel. V základním balení dostanete s telefonem Vertu samozřejmě samotný přístroj, osobní HF sadu, datový kabel, CD a nabíječku. Jako bonbónek pak v základním balení obdržíte i speciální šroubovák (lze prý použít i minci v hodnotě jednoho Eura), díky kterému budete moci do telefonu zasunout SIM kartu. Ta může být překvapivě úplně obyčejná, takže není nutné otravovat vašeho operátora, aby vám jí pozlatil či jinak vyšperkoval.

Jak je z obrázků patrné, Vertu není žádný kolibřík, naopak: jedná se o solidně stavěný přístroj. S rozměry 122 x 42 x 15,5 mm je podobně velký jako Nokia 6210/6310, o něco větší než momentálně nejluxusnější Nokia 8910 a téměř dvojnásobně velký oproti miniaturnímu Sewonu SG2000. Co je ale horší, telefon Vertu není jen tak do každé kapsy, jeho hmotnost je totiž 173 gramů v případě ocelové verze a až 215 gramů u verze platinové. To již vyžaduje kapsu na míru od dobrého krejčího.

Boky z kůže, keramická záda

Vzhled telefonu je luxusní, o tom není pochyb, sice se asi každému líbit nebude, ale přehlédnout jej nebude snadné a o to v této kategorii zboží jde především. Testovaná verze má tělo z leštěné oceli, boky jsou z kůže, zadní část je keramická a displej kryje safírové sklo. Výsledné provedení je prý naprosto perfektní, horší je to však s výbavou samotného telefonu. Ten nabízí jen nejzákladnější funkce, které by stěží uspěly v konkurenci současných lepších low-endových telefonů. Menu telefonů je sice podobné menu v telefonech Nokia, ale spíš připomíná několik let staré modely, a ne současné hity z nabídky finského gigantu. Ikony a obrázky nejsou animované a menu zatím existuje jen v anglické, německé, francouzské a italské verzi. Zajímavý je velký grafický displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, na kterém zaujme jeho inverzní zobrazování známé třeba z Motoroly V70.

Výbava poněkud pokulhává

Pokud za výše uváděné sumy peněz očekáváte od telefonů Vertu i pokrokové funkce, budete zklamáni, žádné GPRS, žádné HSCSD, nenajdete v nich ani Bluetooth, ani infraport; vlastně v nich nenajdete téměř nic. Telefon sice umí data, ale jen přes kabel a rychlostí 9,6 kbps, má vnitřní paměť na 1000 kontaktů, 100 SMS zpráv a na 220 záznamů v kalendáři. Vertu samozřejmě umí i vibrovat a jako jednu z mála pokrokových funkcí lze považovat polyfonní melodie, které jsou stejně decentní jako telefon samotný. Pokud se vám to zdá za ty peníze málo, můžete se vyžít ve volání na přednastavené číslo Vertu asistence, která je vám první rok po koupi telefonu plně k dispozici a k tomu zdarma. Na závěr ještě dodejme, že standardní baterie je Li-Ion s kapacitou 950 mAh, ale telefon podle redaktora serveru Mobile-review.com, nevydrží déle než dva a půl dne v pohotovostním režimu. Stejně tak se redaktor pozastavuje nad pomalou prací s telefonem a spekuluje, že jsou v něm zřejmě použity některé součásti ze starších modelů telefonů Nokia.

Vertu není telefon pro každého. Limitem není jen stav peněženky, ale i potřeby konkrétního zákazníka. Pokud potřebujete luxusní telefon jako doplněk svého image, bude Vertu tou pravou volbou, pokud však potřebujete telefon k práci, asi se poohlédnete jinde. Sice nebudete mít exkluzivní přístroj z neméně exkluzivních materiálů, ale zase hodně ušetříte a pokud se nesmíříte s konfekčním šatem běžného telefonu, jistě najdete ochotného klenotníka, který i do obyčejného mobilu přidá několik diamantů a třeba mu i pozlatí kryt baterie.

Telefony Vertu se zatím prodávají jen ve vybrané síti západoevropských luxusních klenotnictví, v běžném obchodě s mobily je nenajdete. Zatím nevíme kdy se telefony Vertu budou prodávat i u nás, takže nedočkaví zákazníci budou muset pro tento telefon zatím vyrazit na západ od našich hranic. Běžnou verzi byste měli obdržet na počkání nebo si můžete svůj nový Vertu vybrat a zamluvit na webových stránkách výrobce.

Autorem všech fotografií je Eldar Murtazin ze serveru Mobile-Review.com.