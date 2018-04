Mobil vzbudí japonské cestující ve vlaku ve správné stanici

Běžný obrázek v japonských vlacích a v metru skýtají denně tisíce cestujících, kteří si cestu krátí tím, že surfují po internetu, odesílají maily, hrají hry uložené v mobilu anebo jednoduše tvrdě spí. Tento klasický "scénář" přivedl experty na nápad vyvinout zařízení, které by přímo do mobilů dodávalo informace šité cestujícím na míru, jež by byly v reálném čase aktualizovány a jež by se vztahovaly ke konkrétnímu spoji a ke konkrétní železniční soupravě.

Cestující ve vlaku by se museli jen lehce svým mobilem dotknout speciálního kontaktního rámu a na displeji by si mohli hned přečíst například seznam příštích stanic, časy příjezdů, případně aktuální nehody či zpoždění na lince. "Cestující by kromě jiného třeba viděli i to, jak jsou jednotlivé vagony zaplněny, takže by mohli hned zamířit do nejméně obsazeného, " říká technik JR East Takajuki Matsumoto. Zařízení by bylo vybaveno také budíkem pro spící cestující. Při nástupu do vagonu by zájemci jen klikli na ikonu budíku na seznamu stanic na speciálním rámu.

Počáteční investice by ale nebyly malé. V každé soupravě by musel být instalován informační server s terminály v každém vagoně. To je obtížné provést v už jezdících vlacích, ale instalace zařízení v nových jednotkách by podle japonských zdrojů v příštích letech neměla být problém.