Mobil vás prozradí: Nokii mají manažeři, LG milují maminky

"Pokud vlastníte telefon značky Motorola, s největší pravděpodobností je vám méně než 24 let a máte rádi módu," píše se v nejnovějším výzkumu společnosti Nielsen Media Research. Podobné hodnocení najdeme i u ostatních významných výrobců mobilních telefonů.

Majitelé Nokií se prý většinou rekrutují z manažerů středního věku s citem pro rodinu, Sony Ericssony naopak používají ambiciózní mladíci dbající na svůj styl. LG je oblíbené zejména u maminek a Samsungy najdeme u mladých žen kariéristek.

Typ mobilu je důležitější než operátor

Dle Jodyho Loughlina z výzkumné společnosti byl okruh uživatelů jednotlivých značek mnohem širší. Z výzkumu však jednoznačně vyplynulo, že každá značka má svou specifickou skupinu typických uživatelů, která ve výsledku značně převažovala nad ostatními.

Výzkum byl proveden v Austrálii. "Je jasné, že mnoho Australanů si vybírá svůj telefon s ohledem na to, co o něm přístroj později řekne," uvádí Loughlin. Podle něj je typ mobilního telefonu dokonce důležitější než to, u kterého z významných operátorů jste.

S cihlou od Nokie bych si ztropil ostudu Jednadvacetiletý mladík Dane Maddams ze Sydney souhlasí s tím, že mobilní telefon prozradí o dané osobě mnohé. "V dnešní době a v tomto věku vás definuje to, co nosíte na sobě. A mobilní telefon je v podstatě módní příslušenství," říká Maddams. Sám používá Sony Ericsson K800i, který by ho mohl skutečně popisovat jako ambiciózního mladíka s vlastním stylem. "Zcela určitě nejsem žena středního věku," vtipně poznamenává s tím, že kdyby někde vytáhl "cihlu od Nokie", budou ho vrstevníci odsuzovat. Zaměření rozhoduje o úspěchu Fakt, že si různé skupiny vybírají dané značky mobilních telefonů, může dle Loughlina napomoci významným telekomunikačním společnostem k většímu prosazení se v tomto velmi konkurenceschopném segmentu trhu. "Zákaznická spokojenost není už závislá na kvalitě hovorů, protože u všech operátorů je stejná," tvrdí. Jak vypadá typický uživatel telefonu... Nokia: rozvážný manažer středního věku dbající o své zdraví, rodinný typ Motorola: módně zaměřený mladý člověk pod 24 let, individualista hledající zábavu Sony Ericsson: ambiciózní mladý muž, profesionál, individualista honící se za úspěchem LG: zasloužilá matka, rodiče orientovaní na úspěch, lidé hledající harmonii Samsung: mladá žena, kariéristka honící se za úspěchem, která hledá zábavu



"Mnohem důležitější je dnes například grafika spojená s danou službou, která je zaměřena na specifickou cílovou skupinu. Tento fakt může rozhodnout o úspěchu mnohem silněji než předchozí chápání této problematiky," říká Loughlin.

iPhone strhne boj

Podle něj se dá také očekávat, že se s komerční dostupností iPhonu společnosti Apple rozroste boj v oblasti módních telefonů. Tento trend však celosvětově sledujeme již od představení tohoto revolučního mobilu. S konkurencí již přišlo LG, Samsung a podobná logika ovládání se už objevuje také u Windows Mobile.