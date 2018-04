Mobil vám pomůže namíchat ten nejlepší koktejl - stahujte programy

Konec letošního roku a slavnostní vítání toho nového. Den, během kterého rok co rok našimi hrdly proteče extrémní množství alkoholických nápojů. Bohužel také den, kdy mají všichni zdravotníci pohotovost. To vše s sebou pravidelně přináší poslední prosincový den, na který slaví všichni a nejen Silvestři, kteří ten den mají jmeniny.

Pokud je pro vás Silvestr vždy jen o popíjení piva, jehož chuť si valná většina z nás připomíná den co den, možná by neškodila změna. Proč začátek Nového roku jednou nepřivítat sklenicí něčeho neotřelého, co nejenže zajímavě vypadá a hýří pestrými barvami, ale i skvěle chutná?

Stovky až tisíce receptů na mixované nápoje navíc můžete mít vždy při sobě. Stačí jen vybrat ten vhodný program v závislosti na tom, jaký typ telefonu vlastníte. Připravili jsme pro vás přehled těch nejznámějších aplikací pro Windows Mobile a Symbian. Zkrátka ale nepřijdou ani majitelé běžnějších telefonů, které podporují Java aplikace.

Samozřejmě, že se profesionální barman neobejde bez příslušeného náčiní, takové vy ale potřebovat nebudete. Hravě si vystačíte se sadou vyšších štíhlých skleniček, vývrtkou, otvírákem, množstvím slámek, prkénkem na přípravu ovoce, šejkrem, mixérem a obrovskou zásobou ledu. Uvedené potřeby by měly být součástí kuchyně i průměrného kuchaře, zde tedy nebude problém.

Ten by ale mohl nastat v případě potřebných ingrediencí. Jistě, v případě těch nejznámějších drinků (Beton, Bavorák) chybu asi neuděláte, prakticky si totiž vystačíte se dvěma surovinami. Příprava opravdových koktejlů ale zpravidla bývá o mnoho složitější. Doporučujeme si tedy vytipovat několik koktejlů, které hodláte na blížící se silvestrovské párty popíjet a podle receptů pak nakoupit potřebné suroviny.

Mícháme s Windows Mobile

Očekávání, že WM bude mít i v této kategorii nejširší výběr se nakonec potvrdilo. Bohužel jsme často narazili na problém nekompatibility programů s novými Windows Mobile. Ve valné většině jde totiž o aplikace staršího data, které se již několik let nedočkaly aktualizace. A pak se není čemu divit, že si uživatel na Windows Mobile 6 jednoduše aplikaci napsanou v roce 2002 nespustí.

Bartender Professional

Výrobce: inmobile Solutions

Cena: 10 USD (asi 190 Kč)

Platforma: Pocket PC

Ačkoli aplikaci nelze spustit na zařízení s Windows Mobile 5.0/6.0, MDA Compact s WM 2003 SE si nakonec s tímto programem poradil. Před samotným vyhledáváním zajímavých koktejlů není od věci nahlédnout do sekce “Tips and tricks“, kde najdete hlavní zásady a pravidla. Pomocí Pro Bartender také snadno proniknete do tajů barmanské hantýrky a osvojíte si základní pojmy.

Velmi pěkně jsou vyobrazeny veškeré typy sklenic, s nimiž je možno se v oblasti pohostinství setkat – nechybí stopky na víno, baňka na punč, klasický půllitr a pak také nespočet speciálních druhů sklenic určených výhradně k podávání koktejlů.

Připravena je také tabulka, ze které snadno vyčtete objemy jednotek, které se hojně vyskytují u samotných receptů. Každá jednotka je uvedena v uncích, nechybí ani přepočet na nám mnohem bližší litry.

Po dostatečné teoretické přípravě, kterou vám tato aplikace bohatě dopřeje je možno přejít k tomu nejdůležitějšímu - míchání drinků může začít.

V přehledné tabulce nejprve zadáte ingredienci (destilát), který chcete k mixování použít a následně klepnete na symbol lupy. V mžiku máte na displeji seznam koktejlů, které je možno z daných surovin namíchat. Klepnutím se přepnete na detail receptu, kde nechybí přesné ingredience i instrukce, jak koktejl namíchat. Vyobrazená je také nejvhodnější sklenka.

Co se týče ovládání a zpracování, jde o nejlepší aplikaci svého druhu. Snad jen vkládání dostupných ingrediencí mohlo být bohatší, v tomto ohledu jasně vede Mobile Cocktails. Největší slabinou však zůstává nekompatibilita s Windows Mobile 5 a 6. Na těchto verzích přeci jen funguje valná většina dnešních Pocket PC.

Pěkná a přitom jednoduchá aplikace. Před samotným vyhledáváním receptů různých koktejlů je nutné v sekci ingrediencí zatrhnout, co vše můžete nabídnout. V nabídce nechybí seznam destilátů (kalvádos, koňak, bílý a hnědý rum, tequila, whisky…), jemnějších likérů (Campari, Baileys, Brandy, Curacao,…) a samozřejmě také desítky nealkoholických nápojů a sirupů, bez kterých se obejde jen málokterý koktejl.

Po selekci všech ingrediencí, kterými vaše kuchyně disponuje jednoduše přepnete do menu “All recipes“, kde najdete přehled několika zajímavých koktejlů společně s návodem, jak je namíchat. V závorce u každého z nich je přitom procentuálně vyjádřeno, jakým množstvím požadovaných ingrediencí disponujete (v testovací verzi nefunguje). V podrobném popisu je ale již vše v pořádku. Podrobný postup přípravy jistě přijde vhod.





Mobile Cocktails je povedenou aplikací, velkým problémem je však velmi pomalá odezva prostředí (alespoň testování na HTC Charmeru bylo chvílemi k uzoufání).

Mobifusion inc.24,95 USD (asi 450 Kč)Pocket PC2,5 MBJedna z dalších barmanských aplikací je Bartender´s Bible. Na základní obrazovce jsou názvy drinků seskupeny v několika kategoriích sestupně po počátečním písmenu. Seznam se ale dále větví do několika dalších podskupin a není divu – aplikace nabízí recepty na téměř 25 000 koktejlů. To je opravdu pěkná zásoba, kterou běžný smrtelník neokusí za celý život, natož za jednu silvestrovskou párty. Při takto obrovském rozsahu přijde vhod funkce hledání, která eliminuje zdlouhavé brouzdání dlouhým seznamem na minimum.

V demoverzi ale není přístup ke zdaleka všem receptům a tak se budete nad hláškou apelující k zakoupení plné verze nejednou mračit. Za zmínku stojí také možnost daný recept poslat jinému majiteli kapesního počítače prostřednictvím infraportu nebo Bluetooth.

Barmanova Bible představuje ohromnou studnici receptů na tisíce koktejlů. Potěší podpora Windows Mobile 5.0 a 6, nemožnost filtrace drinků podle dostupných ingrediencí ale může zamrzet.

Cocktails

Výrobce: Mobile Reference

Cena: 3 USD (asi 55 Kč)

Platforma: Pocket PC

Velikost: 650 kB

Cocktails nejsou plnohodnotnou aplikací, jde spíše o obrázkový text, který spustíte v některé čtečce elektronických knih. Doporučujeme freeware MobiPocket Reader.

I zde se můžete před samotnou tvorbou drinků lecčemu přiučit. Snadno nahlédnete do historie alkoholu a nabitými zkušenostmi pak můžete ohromit své okolí. Téma alkohol se na každé párty přeci skloňuje ve všech pádech. Nechybí ani definice barmana, dozvíte se také co přesně znamená slovo koktejl a odkud vůbec pochází.

Samozřejmě můžete všechny uvedené teoretické partie přeskočit a přejít rovnou k praxi. Stačí kliknout na odkaz “Blended drinks“ a můžete směle začít. U každého drinku je kromě fotografie a seznamu ingrediencí také pár slov o historii nápoje a samozřejmě detailní popis přípravy. Kromě stovky různých nápojů je tento text také zásobárnou těch nejznámějších her, kterou můžete silvestrovskou párty velmi oživit.

S Cocktails tedy u sebe budete mít kompletní příručku začínajícího barmana, která vám poskytne spoustu zajímavých informací a návod k přípravě 500 koktejlů. Nevýhodou je horší orientace v textu, vyhledávání sice ve čtečce funguje, nicméně do pohodlnosti kterou poskytuje prostředí konkurenčních aplikací to má dosti daleko. Nevýhodou je rovněž vysoko nastavená cena 20 USD. Fakt, že je nejdříve nutné nainstalovat čtečku elektronických knih není až takový problém, MobiPocket Reader je totiž freeware.

Pro Windows Mobile bylo do dnešního dne napsáno nespočet aplikací ze všech možných odvětví, programy s recepty koktejlů nevyjímaje. Během testování jsme bohužel u trojice aplikací (InMobile Cocktail, PDA Cocktails – freeware, a IM Cocktails) narazili na problém nekompatibility s novými verzemi mobilních Windows. Uvedené aplikace se tak nepodařilo rozběhnout pod WM 2003 SE/5.0/6.0, ani u dalších ale nebyla kompatibilita stoprocentní a tak velmi dobrý Professional Bartender spolehlivě běží jen pod WM 2003 SE a starším.

Nejvíce se nám líbil Mobile Cocktail, který nabízí i pokročilé funkce a jeho systém filtrace drinků pomocí předem nastavených surovin je nejdůmyslnější

Bar jménem Symbian

Symbian zůstává v nabídce barmanských aplikací za Windows Mobile docela pozadu. Nabídka je tedy poněkud štíhlejší, ovšem nejsou zde takové problémy s nekompatibilitou některých programů. Těch jsme si v minulé kapitole užili opravdu dosyta.



Cocktails Guide Original

Výrobce: inmobile-solutions.com

Cena: 9,95 USD (asi 190 Kč)

Velikost: 150 kB

Cocktail Guide je asi nejlepším rádcem pro mixování drinků pro OS Symbian. Budete-li mít dostatek ingrediencí, pak si jistě mezi tisícovkou receptů na zajímavé koktejly vyberete.

Pokud na vaši silvestrovskou párty přinese každý z účastníků hrstku surovin, pak je jednoduše zatrhnete v seznamu a aplikace vyhledá jen takové nápoje, které je z daných ingrediencí možno namíchat.





Pokud však máte chuť na konkrétní koktejl, pak se nabízí funkce jeho přímého vyhledávání. Stejně tak vám program napoví, který drink se hodí pro dané roční období nebo část dne. Potěší přehledné prostředí a svižnost aplikace, bohužel však jde o komerční program, jehož cenu výrobce stanovil na necelých 10 amerických dolarů.

Cocktail

Výrobce: David Carson

Cena: freeware

Velikost: 100 kB

Cocktail je jediným volně šiřitelným programem v tomto silvestrovském přehledu. To se však nijak negativně nepodepsalo na jeho kvalitách a možnostech. Coktail vám napoví při tvorbě téměř sedmi set drinků a to včetně těch nealkoholických. Selekce koktejlů může probíhat dvojím způsobem. Buď jednoduše pomocí jmenného seznamu a nebo efektivněji pomocí zadaných komponent.









U každého receptu je kromě seznamu ingrediencí (v uncích nebo metrických jednotkách) i návod přípravy. Drinky můžete prohlížet také v připraveném fotoalbu a stiskem na daný z nich přímo přejít k receptu. Další zajímavostí je tvorba profilů pro seznam ingrediencí, nebo možnost zaslat recept kamarádovi pomocí SMS, MMS nebo e-mailu.

Cocktails

Výrobce: Mobile Reference

Cena: 3 USD (asi 55 Kč)

Platforma: Pocket PC

Velikost: 650 kB

Aplikace šířená ve formě PRC souboru byla vyvinuta i pro OS Symbian. Stejně jako v případě Windows Mobile je nutné nejprve chytrý telefon obohatit o čtečku Mobi Pocker Reader.

Nabídka databází pro mixování nápojů není tak široká jako v případě Windows Mobile. Z uvedené trojice je nejpovedenější Cocktail Guide Original, který je ale placený. Druhá aplikace nese název Cocktail a je distribuována zdarma. Přesto jde o dostatečně velkou databází alkoholických i nealkoholických nápojů, kterou lze navíc dodatečně rozšiřovat. Aplikace Cocktails je spíše elektronickou knihou, která je jakousi ucelenou encyklopedií barmanského řemesla. Kromě historie koktejlů zde naleznete informace o hrách, kterými můžete jakoukoli párty oživit.

Seznam Java aplikací je každným dnem širší a širší. Takové programy sice větišnou nemohou konkurovat aplikacím pro operační systému, na druhou stranu se vyznačují svižností a stabilitou. Bohužel je ale nespustíte na každém telefonu, byť by si měl s Javou dokonale rozumět.

The Cocktail Book

Výrobce: Impress Globe Technologies Inc.

Cena: Bronze (3 USD – asi 60 Kč), Silver (6,49 USD – asi 125 Kč), Gold (10 USD –asi 190 Kč)

Cocktail Book je příjemnou aplikací, která i přes svou velikost pouhých 44 kB nabízí docela široké možnosti.

Vyhledávat drinky lze hned několikerým způsobem. Nejsnazším je asi selekce podle názvu drinku – po stisku se zobrazí abecední seznam. Další možností je hledání dle komplexnosti (složitosti, počtu ingrediencí) drinku. Konečně třetí alternativou musí logicky být filtrování koktejlů podle zadaných surovin. Zde je kromě celé plejády destilátu na výběr také množství známých nealkoholických nápojů (Cola, Pepsi, 7-Up, soda, Tonic).

Dokonce je zde i seznam ovoce, kterým lze hotový drink vyzdobit. Třešničkou na dortu je pak přehled koření a dalších surovin, které se mohou hodit. Po selekci dostupných surovin program vyhledá možné koktejly.



Cocktail Book je dostupný v několika verzích podle počtu obsažených receptů. Základní verze “Bronze“ nabízí 100 receptů, pokročilejší “Silver“ jich má v nabídce 250, zvolíte-li edici “Gold“ (8,27 euro), pak s její pomocí namícháte až 500 koktejlů. Trial verze jich má v zásobě jen dvacet.

Cocktails

Koktejly jsou velmi jednoduchá Java aplikace, která kromě receptů uživateli nenabídne nic jiného. Není divu, její velikost necelých 7 kB je pouhým zlomkem toho, co zaberou aplikace pro Windows Mobile. Přesto Cocktails svou úlohu plní poměrně dobře.

V úvodní obrazovce je nutné zatrhnout ingredience, které jsou na párty k dispozici – v seznamu nechybí názvy těch nejznámějších destilátů spolu s ovocnými sirupy a šťávami. Po selekci dostupných surovin jednoduše stisknete tlačítko OK a program vám vyobrazí seznam koktejlů, které můžete na oslavě namíchat. Bohužel jde jen o recepty, postup přípravy chybí, což může být pro neznalé (kterých bude většina) docela problém.

Cocktail Maker

Výrobce: Amotronix

Cena: 2,33 Euro (asi 65 Kč)

Chcete-li mít ve svém mobilním telefonu dostatečnou zásobu receptů na ty nejznámější koktejly, pak by vám neměl uniknout program Cocktail Maker. V nabídce jsou mimo alkoholických drinků i koktejly, které vám obsah alkoholu v krvi nezvýší. Program vám u vybraného drinku nabídne mimo seznamu ingrediencí i podrobný postup přípravy, poradí také s výběrem nejvhodnější sklenice pro daný nápoj.





Výhodou je velmi přehledné prostředí programu, negativem je neexistence demoverze. Někomu bude také vadit menší databáze, která obsahuje pouhou padesátku koktejlů.

Arsenál Javy dnes čítá tisíce aplikací a tak není divu, že se mezi nimi našly i programy k mixování koktejlů. Nejvíce na nás zapůsobil Cocktail Book a to zejména obrovským seznamem ingrediencí, kde mimo alkoholu nechybí ovoce a několik druhů koření. Slabinou je ale přítomnost pouhých dvaceti receptů v testovací verzi. Budete-li chtít výběr širší, bude vás to něco stát. Výhodou těchto aplikací je, že je bez větších problému rozběhnete nejen na všech běžných mobilních telefonech, poradí si s nimi i komunikátory a chytré telefony.

Doufáme, že v uvedeném přehledu aplikací si každý čtenář najde tu, která bude nejblíže jeho představám. V každém případě vám přejeme šťastnou ruku i při samotném výběru koktejlů, kterými budete vítat Nový rok. Pamatujte však na jedno – v případě konzumace mixovaných nápojů je třeba dvojnásobné obezřetnosti. Lidský zažívací trakt přeci jen nesnese vše a obzvláště takovéto, leckdy bláznivé, směsice chutí nemusí sednout každému.