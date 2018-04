Mobil v letadle: Zníte jako robot, ozvalo se při hovoru

Jedním z pasažérů, kteří měli v uplynulých dnech možnost vyzkoušet si telefonování přímo z paluby letadla, byl manažer společnosti BP François Germain. Když chtěl zavolat své asistentce v Paříži, musel nejdříve čekat několik minut na spojení.

To se sice povedlo, avšak kvalita hovoru nebyla příliš dobrá. "Zní to, jako bych mluvila s malým robotem," prohlásila posléze sekretářka pana Germaina. O zkušenosti s dlouho očekávanou službou informoval americký list The New York Times.

Při nedávném letu společnosti Air France z Paříže do Vídně se povedlo navázat spojení pouze hrstce cestujících. V jednu chvíli totiž může "chytnout" signál pouze šest pasažérů. Společnost slibuje, že technologii vylepší tak, aby se svým mobilem mohlo volat až dvanáct lidí na palubě. V následujících týdnech to prý může být ještě několikanásobně více.

V současnosti ale evropští cestovatelé příliš spokojení nejsou. Při testech se uživatelům nepodařilo stáhnout e-mailové zprávy z internetu, hovory "ze země na palubu" skončily ve hlasové schránce a jak již bylo řečeno, mnoho lidí ani nemělo signál.

Kde se v současnosti dovolám z letadla?

Evropské letecké společnosti se předhánějí v tom, která dříve plnohodnotně nabídne možnost telefonovat z paluby letadla. Společnost Air France spustila v prosinci zkušební provoz této služby, a lidé tak již několik měsíců mohou na palubách vybraných letadel používat své mobily. - více o zkušebním provozu čtěte ZDE

Firem, které nabídnou možnost volat z letadel, bude pravděpodobně rychle přibývat. Komerční provoz stejné technologie plánuje spustit například nízkonákladová společnost Ryanair. Z oblaků se také dovoláte s aeroliniemi Emirates. - více o službě firmy Emirates čtěte ZDE