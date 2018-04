Mobil v budoucnu odemkne auto i dům, některé věci dokonce rozhodne za nás

Dle analytických společností půjde rozvoj nových služeb ruku v ruce s rozvojem bezdrátových čipů RFID. Ty stojí právě za mobilními platbami, lze je ale využít i pro komunikaci telefonu s ostatními systémy, ať už jde o domácí alarm nebo zabezpečení automobilu.

Mobil místo peněženky

Ostatně první telefony s technologií NFC (Near Field Communication) založenou právě na RFID čipech a umožňující komunikaci telefonu s kompatibilní čtečkou (ve vzdálenosti menší než 10 cm) již na trh uvedla Nokia. Bohužel kvůli nedostupnosti aplikačních řešení jde prozatím o nepříliš využitelnou funkci. V současnosti ji lze využít jen k přenosu vizitek, obrázků atp. - čtěte Klasik s technologií budoucnosti - Nokia 6212

Zavedení mobilních plateb záleží především na vzájemné dohodě výrobců, operátorů a bankovních institucí. Ve světě již platební systémy na bázi NFC fungují, v Evropě lze například tímto způsobem platit za parkování či jízdné v městské hromadné dopravě. Nejdále jsou v tomto smyslu v Japonsku, kde rozvoj mobilních plateb silně podporují tamní operátoři. Využívají zejména upraveného systému FeliCa od firmy Sony.

S NFC již experimentuje i česká Telefónica O2, která ji chce již brzy nasadit v O2 areně. Podle firmy bude ale velmi složité naučit konzervativní Čechy s novou službou pracovat. Její možnosti proto prezentuje na velkých akcích, například hudebních festivalech. Zde se snaží nejen svým zákazníkům předvést její možnosti. - čtěte Vyzkoušeli jsme, jak budeme platit mobilem

Mobil místo klíčů

Hodně diskutovaná je možnost využití mobilního telefonu jako náhrady za běžné klíče. S tímto nápadem operují zejména výrobci automobilů, kteří již dnes nabízí systémy pro bezdrátové odemykání svých vozů. Dalším krokem vývoje je podle nich právě implementace čipů do mobilních telefonů. Majitel takového automobilu by se již nikdy více nemusel starat o manuální odemykání vozu.

Na vývoji takového systému pracuje například japonský Nissan ve spolupráci s výrobcem elektroniky Sharp. Podobnou vizi inovativního přístupu k zabezpečení vozidel krátce komentovali v době uvedení druhé generace modelu Laguna i zástupci automobilky Renault. Ta patří k předním inovátorům v oblasti bezdrátového odemykání.

S nahrazením tradičních klíčů mobilem ale neoperují jen výrobci automobilů. Stále častěji se telefonující krabička v našich kapsách stává středem pozornosti výrobců domácích zabezpečovacích zařízení. Už nyní je mobil využíván jako cíl informačních zpráv moderních alarmů, lze jím například sledovat skrze webovou kameru dění v bytě či domě v naší nepřítomnosti. Do budoucna se pak počítá s možností plné spolupráce s mobilními telefony.

"Již dnes jsme schopni nabídnout bezklíčový přístup do domů a bytů. Do budoucna počítáme s propojením této technologie s mobilními telefony," komentuje situaci Jan Zámožný, podnikatel v oblasti zabezpečení objektů. "Není to ostatně nic složitého, používají se zde RFID čipy, se kterými výrobci mobilů již kooperují," dodal.

Mobil jako okno do světa internetu

Zatímco obě zmíněné služby jsou blízkou budoucností, odborníci se pouští i do dlouhodobých predikcí. Dle ředitele oddělení pro vývoj mobilních aplikací firmy Google, Andyho Rubina, stojícího mimo jiné za vývojem operačního systému Android, nám budou mobilní telefony přinášet všechny důležité informace. Tato "chytrá upozornění", jak službu nazývá, ale budou dynamicky přizpůsobována na základě aktuálních informací ze všech senzorů v mobilním telefonu. Těmi bude dle Rubina telefon budoucnosti doslova prošpikován.

V praxi tak přístroj bude například vědět, že míříte na večeři do centra města. Využije k tomu informací z GPS čipu a kalendáře s adresou a časem schůzky. Zcela bez zásahu uživatele si vyžádá informace o aktuální dopravní situaci či poradí, kde zaparkovat. A co víc. Dle Rubina se telefony v budoucnu budou využívat i k předpovědi počasí či se na základě hustoty a rychlosti mobilů v dané oblasti budou aktualizovat i dopravní informace.

Z pohledu současného trhu navíc Rubin řeže sám pod sebou větev, když předvídá telefon "odolný proti budoucnosti". Jeho představa tkví v přístroji, ve kterém bude zcela otevřený operační systém a na vyžádání zákazníků jej bude možné postupem času vylepšovat. Například pro zlepšení výdrže na baterie se pouze automaticky aktualizuje správce spotřeby a to ve chvíli, kdy bude dostupná lepší verze softwaru. Takové zařízení přirovnává k vývojové otevřenosti internetu.

Mobilní internet je ostatně hlavním prostředníkem k využití velké většiny budoucích služeb. Z mobilního telefonu se stane spíše okno do internetu, avšak se všemi výhodami i nevýhodami s tím spojenými. Výhody jsou zřejmé, jednou z největších nevýhod pak je bezpečnost takového zařízení. I zde předvídá Rubin výrazný pokrok - software bude dle něj mnohem bezpečnější a uživatelé budou mít plnou kontrolu nad informacemi, které dovolí poskytovat třetím stranám.

Mobil jako průvodce životem

Podobnou vizi vyslovil i William Webb, šéf výzkumného a vývojového oddělení britského telekomunikačního regulátora Ofcom. Ten ve svém článku zveřejněném v tamním listu The Independent popsal svou představu budoucnosti mobilních telefonů, která by se dala shrnout do jedné věty: mobilní telefony se do roku 2025 stanou průvodci naším životem.

"Před deseti lety byly mobilní telefony určeny čistě k hlasové komunikaci. Dnes fungují i jako kamera, MP3 přehrávač, organizér a ucelené komunikační zařízení. To je jen počátek evoluce, na jejímž konci se může z mobilního telefonu stát důvěryhodný a nepostradatelný společník v našem životě," vysvětluje Webb.

Na základě svých zkušeností a poznatků popisuje situace, které nás mohou v budoucnu potkat. Mobilní telefon bude dle něj znát celý náš denní program, podle nějž přizpůsobí i takové drobnosti, jakým je čas ranního vstávání. "Protože bude znát náš cestovní plán, zkontroluje případné problémy na trase či zpoždění vlaků a dle toho přizpůsobí čas budíku," vysvětluje.

Tím ale představy Webba nekončí; mobil bude dle něj i komunikačním rozhraním pro domácí systémy, bude dle potřeby přenastavovat například topení, v době našeho spánku se bezdrátově synchronizuje s domácí multimediální aparaturou, aby po opuštění domova nabídl nejnovější podcasty či aktualizovanou hudební knihovnu. Automaticky navíc přizpůsobí i své chování dle záznamů v kalendáři; v době schůzky případným volajícím zašle omluvnou SMS. Večer pak dokáže poradit například s výběrem té nejlepší restaurace.

Dle Webba se tak v budoucnu opuštění domova bez mobilního telefonu stane jednoduše nemyslitelné - stejně jako zapomenutí peněženky, klíčů nebo hudebního přehrávače...