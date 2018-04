Mobil už je stejnou základní potřebou jako jídlo, postel nebo přístřeší

Není to ale přesné. Ve vyspělých zemích mají často lidé mobilů víc. Zatímco v Evropě připadají tři mobily na každé dva lidi, v Africe se musí podělit o jeden mobil osoby dvě. I na tomto kontinentě však počet mobilních telefonů stoupá.

Analytik iSuppli Jagdish Rebello k tomu říká: "Bezdrátová komunikace se rozšířila na všechny národy, každý věk a každou úroveň příjmů. Stává se základní potřebou, asi jako jídlo, postel a přístřeší."

V prosinci roku 2008 přitom byly na celém světě v provozu 4 miliardy telefonů. Za následujících 21 měsíců se tak číslo zvýšilo o miliardu, tedy o 47,6 milionu za měsíc.

V roce 2008 bylo v ČR 13,1 milionu aktivní SIM karet, podle odhadu společnosti Market and Research by se však toto číslo mělo do roku 2013 zvýšit na 14,7 milionu.