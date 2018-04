Mobil upozorní na blížící se blesky, může zachránit život

Podle magazínu jde o návrh finské společnosti Nokia. Ta u něj využila faktu, že blesk je elektrický výboj vytvářející rádiové vlny o frekvenci 10 Hz až 5 GHz. Hodnota frekvence pak prozradí vzdálenost blesku.

Všechny přijímače v mobilním telefonu (Bluetooth, GSM, FM, Wi-Fi...) pak mohou být naladěny na zachytávání těchto frekvencí, říká Nokia. Po vyhodnocení vzdálenosti vás pak telefon upozorní, že nebezpečná bouřka se blíží.

Rychlejší než blesk?

"Zařízení, které by venku zajistilo bezpečnost, by se mohlo hodit," uvádí magazín s tím, že nová funkce najde uplatnění zejména u lidí trávících podstatnou část dne pod širým nebem. Poukazuje přitom na golfisty.

"Pokud by mi to dokázalo zachránit život, pak to považuji za přínosné," říká Milan Groščák, rekreační hráč golfu. "Pochybuji ale, že bude ona funkce skutečně rychlejší než samotný blesk," dodává.

"A i kdyby - co dělat ve chvíli, kdy jste na otevřeném prostranství a telefon vás najednou upozorní? Stoupnout si o dva tři metry vedle už asi nepomůže," říká Groščák. Smysl funkce tak vidí jen v možném předčasném upozornění na blížící se bouřku.

Upozornění přichází pozdě

Podobným jevem se už zabýval britský vědec John Zerrb. Podle něj však celý výzkum ztroskotal na tom, že lze velmi těžko blesky detekovat ještě před svým vznikem . "Místo vzniku výboje sice dokážeme odhadnout, nelze však přesně určit, kam nakonec udeří," uvedl.

"Zařízení, které pracuje s atmosférickými změnami, navíc reaguje příliš pozdě. Na nebezpečí jste totiž upozorněni až poté, co vznikne. Což je z pohledu bezpečnosti samozřejmě nesmysl," dodal.