Mobil upozorní i na letící rakety

Izraelské obranné síly vybudují pro obyvatele důmyslný systém SMS varování. Pokud se na území židovského státu bude přibližovat raketa, vojenský systém okamžitě vypočítá její pravděpodobnou trajektorii včetně místa dopadu. Lidem přihlášeným do sítě v rizikové oblasti následně během několika sekund rozešle textovou zprávu s důrazným varováním.

"Naše systémy vytvoří virtuální dráhu letící rakety a všechny telefony v dané oblasti budou ihned informovány," řekl deníku The Jerusalem Post Dr. Chilik Soffer z Izraelské civilní obrany, která je součástí izraelské armády. "Budeme využívat nejnovějších technologií v telekomunikacích. Začneme spolupracovat s ministerstvem telekomunikací, abychom byli schopní uvést takový systém co nejdříve do provozu," dodal Soffer.

Upozornění přes mobilní telefon bude po zprovoznění bezpečnostního systému fungovat podle předběžných informací ve čtyřech různých formách. Uživatel si bude moci vybrat mezi rychle se opakujícími vibracemi, blikajícím displejem, upozorněním prostřednictvím hlasitého vyzváněcího tónu či zmíněnými textovými zprávami. Obyvatelům Izraele však bude v zájmu jejich bezpečnosti doporučena kombinace všech těchto forem upozornění.

Systém si klade za cíl během několika sekund upozornit jakkoliv velké množství obyvatel, kteří se budou nacházet v reálném nebezpečí před raketami Hamasu a Hizballáhu. Naopak bude chtít zamezit případnému falešnému "vyplašení" těch civilistů, kteří budou mimo dosah blížící se rakety. To zajistí tím, že varovné zprávy pošle jen uživatelům, kteří budou přihlášeni k BTS v ohroženém regionu.