Mobil složí pomocí lego-robota Rubikovu kostku za 24 sekund

David Gilday ze společnosti ARM sestrojil a naprogramoval robota, který umí složit Rubikovu kostku s náhodným počátečním rozložením za méně než 25 sekund. Konkrétně za 24,02 sekundy. Na tom není nic tak zvláštního, specializovaní roboti to dovedou rychleji, v tomto případě ale podle všeho jde o nejrychlejší "rubiko-řešič" poháněný mobilním telefonem.

Jako mozek celého robota, sestrojeného ze stavebnice Lego Mindstorms NXT, posloužila Motorola Droid s operačním systémem Android. Telefon svým fotoaparátem snímá kostku, program v telefonu určí postup řešení a telefon následně přes Bluetooth odesílá příkazy robotu. Robot s Motorolou Droid není prvním řešením, které Gilday s použitím mobilního telefonu sestrojil.

Dřívější roboty používaly jako řídící jednotku mobilní telefon Nokia N95. Toto řešení prezentované na letošním Mobile World Congress v Barceloně je ale podstatně složitější. Mimo jiné proto, že pro potřeby javového programu v mobilu je možné s nokií kostku pouze postupně nasnímkovat a následně vyhodnotit. Verze běžící na Androidu umí rozložení kostky rozpoznat v reálném čase z videa. Gilday také na blogu ARMu píše o tom, že odladění aplikace pro Android bylo snazší než v případě N95. Videa robotů s nokií si můžete prohlédnout na oficiálním YouTube kanálu společnosti ARM. Bohužel, video s Motorolou Droid bylo z neznámých důvodů odstraněno.

Oficiální rekord je daleko pomalejší

Oficiální světový rekord rychlosti vyřešení Rubikovy kostky robotem má hodnotu 64 sekund. Rekord drží robot Rubot II od Petera Redmonda z Irska. Na internetu ale najdeme spoustu videí robotů, kteří zvládnou vyřešení podstatně rychleji. Jen se prozatím žádný z nich nezúčastnil oficiálního rekordního pokusu. Asi nejrychlejším robotem v řešení kostky se standardními proporcemi 3 x 3 x 3 políčka je CubeStormer. Ten náhodnou kombinaci složí za 12 sekund.

Člověk je pořád rychlejší

Pokud se vám zdá čas 12 sekund na vyřešení Rubikovy kostky extrémně rychlý, pak vězte, že člověk to dovede stále ještě podstatně rychleji. Oficiální světový rekord v rychlosti vyřešení klasické Rubikovy kostky drží Holanďan Erik Akkersdijk. Rekord má hodnotu 7,08 sekundy a Erik jej dosáhl v roce 2008 na Czech Open. Mimochodem, všechny oficiální rekordy od roku 1982, kdy byl do Guinessovy knihy zapsán první, by stačily na poražení robota s Motorolou Droid. První rubikovský rekord měl hodnotu 19 sekund. Mechanický robot jednoduše nemá tak rychlé "ruce" jako člověk.