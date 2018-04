Mobil nemá jen minimum českých dětí. Většina ho dostane do školy

Vyplývá to z výsledků projektu Minisčítání 2015, které v pátek prezentoval Český statistický úřad. Na prvním stupni základní školy svůj první telefon podle výsledků unikátního průzkumu dostalo 66,2 procenta dětí, před první třídou 22,1 procenta, 8,7 procenta dětí mobil dostalo až na druhém stupni, tedy až po páté třídě, a tři procenta žáků uvedla, že mobil dosud nevlastní.

Data statistici analyzovali také podle jednotlivých krajů. Z detailnějšího pohledu na výsledky tak například vyplývá, že v Praze je bez mobilního telefonu 2,1 procenta žáků, zatímco na jihu Čech jen 1,9 procenta školáků. „Nejvíce dětí bez mobilu je v Jihočeském kraji, nejméně v Olomouckém,“ doplnil k výsledkům na páteční tiskové konferenci Tomáš Chrámecký ze statistického úřadu (o dalších výsledcích Minisčítání čtěte zde).

Do letošního Minisčítání se zapojilo 614 základních škol, což je nejvíc v historii tohoto projektu. Celkem se zapojilo 29 628 dětí z 1 783 tříd, nejvíce v Pardubickém a Středočeském kraji. Vyplňování elektronického dotazníku, který čítal devatenáct otázek, probíhalo od října do poloviny listopadu. Většina respondentů byla ve věku 11 až 14 let.

Průzkum na podobné téma provedl v roce 2010 také mobilní operátor Vodafone. Už tehdy podle něj vlastnila mobilní telefon víc než polovina žáků na prvním stupni, a to zejména proto, aby je mohli kontrolovat rodiče. Z průzkumu také vyplynulo, že více než polovina dětí se sama od sebe ozve rodičům jen několikrát za týden (o průzkumu čtěte zde).