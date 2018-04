Mobil si na záchod bereme stále častěji. Noviny z oné místnosti mizí

Na toaletu si s sebou alespoň občas vezme mobil 46 % českých mobilních uživatelů. Zhruba polovina z nich na záchodě píše textové zprávy, třetina se nerozpakuje telefonovat a 26 % používá nejrůznější aplikace. Mezi ně patří nejvíce hraní her, sledování videa na portálu YouTube a surfování po Facebooku.

Data vyplynula z průzkumu společnosti Vodafone, který byl proveden mezi sedmi sty uživateli chytrých telefonů. Čeští uživatelé podle něj nechtějí dát najevo, že se nacházejí zrovna na oné místnosti, a proto 70 % z dotázaných splachuje raději až po ukončení hovoru. Ostatní alespoň zakryjí mikrofon rukou.

Lidé nevyužívají SMS a hovory z toalety k tajné komunikaci. Na záchod se s mobilem chodí ukrýt pro vyřízení soukromého telefonátu nebo textovky jen 12 % respondentů.

A co dělají Češi, když zrovna na toaletě mobil nemají? Podle průzkumu nejčastěji kouří, luští křížovky nebo sudoku, či dokonce zpívají. Pokud si mobil vezmou, občas se jim stane i nějaká ta nehoda. Sedm procent respondentů už někdy zachraňovalo utopený mobil přímo z toalety, deseti procentům uživatelů spadl mobil do plné vany. Třetina dotázaných by proto na toaletách uvítala držáky na mobily.