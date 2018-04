Mobil si na dovolené chraňte jako oko v hlavě, pomůže i prezervativ

1. spadne mobil do vody přístroj co nejrychleji vypněte

vyjměte z telefonu baterii

vyklepte z přístroje vodu

uložte jej na suché místo, ideálně mezi suché oděvy

navštivte servis 2. telefon se přehřeje na slunci co nejrychleji jej schovejte do stínu

není nutné jej vypínat

v žádném případě jej prudce nechlaďte

počkejte, až přirozeně vychladne

při viditelných škodách navštivte servis 3. spadne mobil do písku očistěte hrubé nečistoty s ohledem na otvory telefonu tak, aby zbytečně písek nepadal dovnitř

obětujte svůj zubní kartáček a večer při televizi se pokuste vymést co nejvíce zrnek zapadlých do klávesnice

navštivte servis a nechte telefon vyčistit 4. spadne mobil na zem sesbírejte jednotlivé díly

lze-li to, telefon seskládejte

zkuste jeho funkčnost

pokud jde, není nutné navštívit servis; prevencí ale nic nezkazíte

nefunguje-li, navštivte servis