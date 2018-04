Mobil si již brzy dobijete bezdrátově. Speciální nabíječky chtějí dobýt svět

Firma PowerMat nabízí své podložky pro bezdrátové nabíjení v USA už nějakou dobu, zatím se ale moc nerozšířily. V Barceloně však firma prezentuje svou technologii v kompaktnější formě. Do konce roku by se nové řešení mělo prodávat po celém světě.

Takzvané bezdrátové nabíjení není žádnou velkou novinkou, třeba na kongresu v Barceloně podobná řešení vídáme už několik let. Zatím se ale téměř žádné z nich výrazně neprosadilo.

O zpopularizování bezdrátového nabíjení se před necelým rokem zasloužil Palm, který nabízí jako příslušenství ke svým modelům právě bezdrátovou nabíječku. Telefon se nabíjí na principu indukce a u Palmu k tomu potřebuje upravený zadní kryt baterie.

Stejně fungují i nabíjecí podložky PowerMat. Ty běžně dostupné v amerických obchodech rovněž vyžadují speciální kryty baterií nebo všelijaké kabátky, které výrazně zvětšují samotný přístroj a mnohdy doslova likvidují jeho design.

Na Mobile World Congress ale firma na svém stránku ukazuje nové řešení bezdrátového nabíjení. Podložka zůstává principiálně stejná, nabíjecí část je však integrována do baterie. Telefon s baterií (nebo baterii samotnou) pak stačí položit na podložku a nabíjení začne automaticky.

Nevýhodou nového řešení firmy PowerMat je v řadě případů ztráta kapacity baterie. Nabíjecí soustava totiž samozřejmě v baterii uzme něco místa, konkrétně asi třetinu prostoru. Pokud si takové řešení pořídíte, musíte počítat s celkově nižší výdrží baterie. Tento handicap ale dohání právě fakt, že telefon se nabíjí kdykoli, když ho položíte na podložku. A na cesty lze stále použít originální baterii, která byla původně v balení s telefonem.

Firma bude prodávat podložku v sadě s baterií, řešení by mělo být dostupné prakticky pro všechny běžné mobilní telefony. U některých modelů ale zůstane nutnost vyměnit s baterií i její kryt, tentokrát ale v designově čistším řešení. Sada pro bezdrátové nabíjení bude stát 69 dolarů (asi 1300 korun) a na trh se má dostat v poslední třetině letošního roku. Firma chce s touto nabídkou výrazně expandovat do celého světa. Své nabíjecí podložky bude nabízet distributorům po celém světě a dá se očekávat, že po něm sáhne třeba některý z velkých českých IT prodejců.