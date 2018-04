Mobil server zveřejnil svoje finanční výsledky za rok 1998

Zveřejňování finančních výsledků společností je v zahraničí naprosto běžná záležitost, někdy dokonce vyžadovaná ze zákona. Na tuto v cizině běžnou praxi přistoupil i Mobil server s.r.o. , jehož finanční výsledky byly doposud vždy k dispozici.

Nejinak tomu je i letos a Mobil server, s.r.o. publikuje svoje finanční výsledky za rok 1998 - tyto výsledky jsou uveřejněny se zpožděním z důvodu zpracování účetnictví daňovým poradcem. Považujeme za správné a samozřejmé seznámit naše čtenáře i naše zákazníky s výsledky, jichž jsme dosáhli a bereme to jako náš příspěvek zprůhlednění celého trhu. Na konci textu je připojen výkaz zisků a ztrát.

Zde bych vás rád seznámil v krátkosti s klíčovými fakty vyplývajícími z přiložených podkladů. Mobil server, s.r.o. dosáhl v roce 1998 obratu 2.881.885 Kč, což je více jak čtyřnásobek obratu v roce 1997 a dvojnásobek původního předpokladu z roku 1997. Oproti roku 1997 se ale také výrazně zvýšila ztráta, která dosáhla 308.031 Kč.

Na hospodářských výsledcích se podepsalo několik aspektů. Především se výrazně začal zvyšovat objem prostředků vynakládaných do inzerce na internetu. Zde je dobré připomenout, že cca. 95% procent příjmů Mobil serveru pochází z internetové inzerce a Mobil server je pro peníze z reklamy koncovým příjemcem. Toto je důvod výrazného zvýšení obratu společnosti.

Hospodářskou ztrátu způsobily především rozsáhlé investice do technického vybavení. Počet fyzických serverů se zvýšil z původního jednoho na pět připojených přes tři internetové providery (GTS/NetForce, Telenor Internet a PVT.Net). Právě náklady na úhradu telekomunikačních poplatků tvoří další výraznou část plateb. K tomu je třeba připočíst započatou legalizaci software ve firmě, přičemž cílem je do června roku 1999 používat výhradně legální nebo GNU software. Významným je též náklad do vývoje vlastního software - redakční software Genesis II a reklamní software AdBanner, dále náklady na vývoj serverů spuštěných převážně v roce 1999.

Další významnou skupinu výdajů tvoří mzdové položky. Společnost přijala v roce 1998 tři zaměstnance, kromě toho vyplácela autorské honoráře desítce externích přispěvovatelů. Do ztráty se také promítlo dotování anglické mutace Mobil serveru, jež spolu s dalšími cizojazyčnými projekty společnosti bude přetrvávat i v roce 1999.

V roce 1999 očekává společnost Mobil server, že překročí obrat 5 mil. Kč a zároveň i pozvolný přechod z červených do černých čísel. K tomu by měla dopomoci celková restrukturalizace společnosti. Nemalou zátěž tu ale budou představovat další nutný technický upgrade, nákup vysokokapacitních zálohovacích jednotek a náklady spojené s provozem nových, zatím nevýdělečných serverů, jako jsou iPort, Pandora, Gate a některé další, jejichž zprovoznění se očekává později v roce 1999. Významnou událostí pro společnost by mělo být zprovoznění zcela nové a na internetu svojí komplexností ojedinělé verze redakčního systému Genesis II - tím by měl Mobil server nabídnout zcela novou úroveň kvality získávání informací z jím provozovaných serverů. Tento redakční systém bude poskytovat i podporu protokolům WAP pro mobilní telefony.