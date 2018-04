Praha, 8. 11. 2000 - Mobil server, s.r.o. byl vybrán jako dodavatel publikační platformy pro společnost VLP a.s., vydavatele nejčtenějších regionálních Deníků Bohemia a Večerníku Praha. Publikační platforma Genesis II se má stát základem pro budoucí zpravodajský portál společnosti VLP, jenž by měl odstartovat na přelomu letošního roku.

"Potřebovali jsme výkonnou redakční platformu, která by umožňovala realizovat naše ambiciózní plány a přitom nám dávala plnou svobodu a nezávislost v návrhu koncepce našeho portálu. Požadujeme, aby námi zvolené řešení nekladlo omezení pro očekávanou expanzi návštěvnosti našeho budoucího portálu. To vše nám Genesis II poskytuje," říká mgr. David Bohumínský, vedoucí internetového projektu společnosti VLP a.s.

Prvním výsledkem integrace platformy Genesis II pro potřeby jednoho z nejvýznamnějších českých vydavatelských domů je server Mojeinzerce.cz, kde jsou každý týden zveřejňovány soukromé řádkové inzeráty publikované v Denících Bohemia a Večerníku Praha. Server Mojeinzerce.cz poskytuje komfortní vyhledávání v inzerátech, možnost nechat si zasílat upozornění na nové inzeráty vyhovující zvoleným kritériím, přidávat inzeráty do memoboxu k dalšímu zpracování a samozřejmě i přidávat inzeráty a aukční nabídky i přes webové rozhraní. "V současné době obsahuje server Mojeinzerce.cz každý den na 30 000 inzerátů, jejichž počet by se do budoucna měl dále zvyšovat.Server Mojeinzerce.cz má ambice stát se jedním z největších českých inzertních serverů s populární soukromou řádkovou inzercí," poznamenává David Bohumínský.

Společnost VLP hodlá na přelomu letošního roku odstartovat síť regionálních zpravodajských portálů pro každý kraj. Právě díky regionálním portálům chce zúročit svoje dlouholeté zkušenosti s oblastním zpravodajstvím a nabídnout tak čtenářům nejenom nejdůležitější zprávy z domova a ze světa, ale i - a to především - zajímavé a důležité zprávy z jejich regionu a jednotlivých okresů, a to včetně rozsáhlých databází kulturních, společenských i sportovních akcí.

"To, že společnost VLP a.s. pro svoje rozsáhlé internetové plány sází právě na naši publikační platformu a několik let zkušeností s prostředím internetu, je pro nás dokladem toho, že naše redakční platforma je nejenom v českém, ale i světovém měřítku velmi konkurenceschopný produkt určený pro nejvyšší nároky a cíle," dodává k tomu Patrick Zandl, projektový ředitel společnosti Mobil server, s.r.o.

O společnosti

Společnost Mobil server, s.r.o. je předním českým poskytovatelem obsahu sítě internet. Od roku 1996 vytváří telekomunikační portál Mobil.cz s kompetním servisem služeb v oblasti mobilních komunikací, jenž je nejčtenějším technickým zpravodajstvím na internetu. Kromě toho vydává zpravodajství o počítačových hrách BonusWeb (http://www.bonusweb.cz) a je provozovatelem dalších služeb, jako je wapový portál WAP.Mobil (wap.mobil.cz) nebo server pro zřízení emailových konferencí zdarma Pandora (www.pandora.cz). Pro podporu WAPu vydává společnost od roku 1999 také WapServer (www.wapserver.cz). Další aktivitou je dodávka internetového publikačního software Genesis 2 (www.genesis2.cz). Mobil server, s.r.o. dosáhl v roce 1999 obratu 9,5 milionů Kč a v současné době zaměstnává více jak 20 zaměstnanců.