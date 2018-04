Mobil server podporuje vývoj češtiny na PalmPilota

První skupina tvrdí, že raději opustí češtinu a nebude ji používat, než aby přišli o data Druhá skupina tvrdí, že pokud nepoužívají hry nebo nelistují v rozsáhlých textech není padání PalmPilota časté, a že občasný reset PalmPilota přežijí Třetí skupina se nespokojila ani s jednou výše uvedenou skupinkou a zastává názor, že:



SOUTĚŽ O ČEŠTINU PRO PALMPILOTA

Podmínky soutěže:

Čeština musí být freeware, s volně dostupnými zdrojovými texty

Autor na ni musí minimálně půl roku po jejím uvedení držet "servis" (pro případné odstranění dobře schovaných chyb)

Položka About v Hackmasteru bude obsahovat odkaz na WWW stránky Mobil serveru

Vyhodnocení soutěže:

Cena:

mobilní telefon GSM NOKIA 6110

nebo



nebo mobilní telefon GSM SAGEM RD750S s datovýmí přenosy a připojitelný přímo k Pilotovi.



Termíny:

Zaregistrování do soutěže:

jména a příjmení

ulice s číslem

Město

PSČ

tel:

Dnes již nelze pochybovat o tom, že na našem trhu nenajdou moc velké uplatnění ty PDA nebo chcete-li minipočítače do dlaně, které nepodporují češtinu. Když není plné české prostředí, pak alespoň podporu psaní znaků s českou diakritikou. PalmPilot byl diky firmě UNICOM jeden z prvních, ke kterému byla dodávana nádstavba pro psaní českých znaků. Z vlastní zkušenosti musím říci, že pokud jsem se před někým zmínil, že PalmPilot umí "česky", měl PalmPilot oproti konkurenci hodně navrch.Čím více se však dostává PalmPilot do podvědomí veřejnosti a rukou nových uživatelů, tím více "vylézají" na povrch určité problémy s touto češtinou. Od totálního vytuhnutí PalmPilota (většinou se ztrátou dat) při stlačení HW tlačítek, přes problémy s tříděním a konče takovými špeky jako špatného zobrazovánína konci některých textů a pod.Koncem měsíce května pořádal Mobil server akci PilotPlanet'98 , na kterém se sešli vývojáři a programátoři, kteří se pokusili poodhalit "intimnosti" a taje programování aplikací pro PalmPilota. Za sebe bych uživatele rozdělil na tři tábory:Cituji:Proto jsme se rozhodli vypsatČeštinu bude podrobena testům a na závěr zvolí odborná porota tu nejlepší.Jako cílovou prémii nebo chcete-li cenu, si může autor vítězné češtiny s sebou domů odnést dle vlastní volby buď:Přihlášky posílejte doStačí poslat tyto údaje: přihlášce do redakce Mobil serveru.Závěrem snad lze jen dodat: