Mobil server na Invexu 98

Společnost Mobil server bude na Invexu vystavovat v hale P na stánku s číslem 1 - tedy v Internet Hall. Rádi bychom vás tímto krátkým představením pozvali do našeho stánku umístěného u vchodu do Internet Hall. A pokud se rozhodnete hodit do naší speciální nádoby svoji vizitku, budete zařazeni do losování o víkendovou zápůjčku automobilu s plnou nádrží - losovat se ovšem bude až po Invexu.

Jako vloni, budeme se i letos presentovat jako přední poskytovatel obsahu sítě internet. Na veletrhu Invex bude k vidění nový redakční systém Genesis II umožňující kompletní dálkovou zprávu obsahové struktury serverů - dokonce bude existovat veřejné rozhraní pro neperiodické externí přispěvovatele. Zároveň s touto změnou se chystá změna grafického vzhledu většiny našich serverů - zatím není jisté, zda stihneme do Invexu představit finální verzi, nebo jen "platform preview".

Veletrh Invex pro nás bude příležitostí pro vyhlášení každoroční ankety o nejlepší Mobil roku 1998 (Mobil roku je obchodní známka společnosti Mobil server). Veřejné hlasování proběhne ve třech cenových kategoriích mobilních telefonů a potrvá až do konce listopadu. Závěrem celé ankety samozřejmě bude slavnostní vyhlášení výsledků a vylosování hodnotných cen pro účastníky ankety (hromada telefonů!).

Kromě celé plejády našich již veskrze známých zpravodajských serverů představíme i novinky - především je to server Jarmark. Jarmark nahradí jednotlivé a navzájem nepropojené lokální Bazary (místa s nabídkou a poptávkou použitého zboží) do jednoho komfortního a logicky propojeného celku s širokou nabídkou nadstavbových služeb, jako je možnost zadání zvýrazněných inzerátů, upozornění na nové inzeráty emailem atd.

Na Invexu také hodláme představit naši vizi komplexních zpravodajských služeb čtenářům - díky změně redakčního systému i grafického vzhledu se čtenáři budou moci na jednom místě dozvědět o všech novinkách a článcích, které je mohou zajímat. Vzhledem k tomu, že zpravodajství Mobil serveru a partnerských firem pokrývá v podstatě všechny technické obory, je opravdu na co se těšit. Vše bude provázáno možností perzonalizace a to i se systémem Jarmak a s dalšími nadstavbovými službami.

Tím integrace služeb nekončí - Mobil server ve spolupráci s firmou Clark NetProject představí také nejenom kompletně inovovaný systém pro výměnu reklamních proužků, dosud známý pod jménem Mr. Linx, ale i interaktivní (a inteligentní) reklamní software určený na podporu malých a středních serverů - pokud takový server provozujete, nezapomeňte se stavit, bude se vám naše řešení dozajista líbit zejména v případě, kdy by se vám za vaši internetovou práci nějaký krejcar příjmů hodil.

Navštivte nás na veletrhu Invex 1998 v hale P na stánku s číslem 1 - rádi vám ukážeme, co pro nás znamená využívání internetu. To, co jsme zde totiž vyjmenovali, nejsou rozhodně poslední zajímavosti - jsou to jen ty, které jsme přiznali, abychom vás nalákali. A pokud na Invex nejedete, sledujte naše Invexové zpravodajství on-line!