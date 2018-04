Mobil server na Invexu 1999

Na Invexu nebude Mobil server chybět ani letos a tak ve dnech 4. - 8. října 1999 se s námi můžete setkat v internetovém pavilonu X (pyramidka vedle telekomunikačního pavilonu Z) na stánku číslo 7. Pavilon X není tak velký, abyste nás přehlédli, takže stačí najít pyramidu pavilonu X.

Co na stánku uvidíte? Kromě několika nových projektů a vizí, které pro vás chystáme průběžně do konce tohoto roku, zde budeme také oficiálně inaugurovat redakční systém Genesis II - do něho je momentálně konvertován server mobil.cz - například iport.cz v něm již delší dobu funguje. Zároveň s přechodem na novou generaci redakčního systému dojde také pravděpodobně v brzké době k obměně designu našich serverů.

Díky představení Genesis II budete mít také poměrně ojedinělou možnost promluvit s legendou našeho vývojového týmu Michalem Vítečkem - FUFem, pod jehož vedením vznikla většina našich projektů.

S dalšími projekty vás budeme seznamovat postupně v průběhu roku, snad stojí za to připomenout, že jsme v poslední době spustili vyhledávací serveru Uzdroje, do palety našich serverů začleňujeme známý herní magazín BonusWeb a další servery pro vás chystáme. O čem to je? O celkové koncepci společnosti, kterou jsme si všichni zvykli spojovat pouze s mobilními telefony, ačkoliv stojí za mnoha dalšími servery a službami. Právě o ní bude Invex.

Invex také slouží jako jedna z mála příležitostí, kdy se setkáváme s lidmi, jež známe prostřednictvím mailboxů a oni nás prostřednictvím článků. V průběhu roku je samozřejmě problém setkávat se s lidmi, ale na Invexu je pro to příležitost. Jistěže musíte doufat ve štěstí, na Invexu jsme také proto, abychom pro vás sumarizovali novinky a trendy, takže ne vždy bude na stánku vámi oblíbená či hledaná osoba. Prostě to zkuste za chvíli, ptejte se atd...

Kdo na Invex nepojedete, nemusíte být smutní - náš tým bude pracovat pro vás tak, abychom přinesli maximum novinek, které na nás telekomunikační firmy nachystají. A komu by to nestačilo, nezapomínejte na Ženevský Telecom Interactive, který začíná o víkendu a kde budeme rovněž. Ale Invex je v Čechách a pro náš momentální trh je asi důležitější.

Ostatně, proč nezjistit, jak vypadá Mobil server v reálu...