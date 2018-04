Mobil server má novou ledničku

Semo tamo projeví někteří z našich čtenářů zájem o to, na jakém hardware vůbec váš oblíbený server běhá. Je pátek, nemáte asi náladu na velká moudra a tak se vás pokusíme osvěžit náhledem do naší kuchyně.

Až doposud nebylo po pravdě řečeno moc na co koukat a kromě serveru s romantickým názvem Karin (výrobcem je HP) šlo většinou o uniformní samodělky. Dost bylo ale samovýroby - jakmile má server být více procesorový a pokud se hodláte s počtem procesorů dostat přes dva kousky na billboardu (promiňte, motherboardu), nezbývá většinou, než se obrátit na odborníky, kteří už nějaký ten multiprocesorový stroj postavili. Za hutného brblání finančního ředitele společnosti jsme se tedy vydali na lov výkonných krasavců, kteří by dokázali uspokojit stále nenažranější požadavky Sybase databázového serveru.

Co si budeme povídat - váš trvalý a neutuchající zájem o Mobil server nám ošoupává disková pole a chudáci Elektroni v procesorech si nevydechnou ani v noci. A tak jsme se poohlídli po něčem trvanlivějším. Náš nový server pochází z dílny Unisysu - původně se jmenoval něco jako QS/2; uznejte, to je houby jméno pro server. Vzhledem k tomu, že jsem si ho původně spletl s ledničkou a pokusil jsem se do šuplíku RAID pole nacpat polárkový dort, aby mi nerozmrznul, okamžitě se serveru začalo říkat Lednička a to mu zůstalo i přes protesty Petra Mitošinky, že Mobilí server se má jmenovat ženským jménem na pět písmen. Na to Fuf pravil, že v tom případě Calex a bylo rozhodnuto :)

Na snímku vidíte server v polorozebrané pozici, kdy se začal osazovat pevnými disky. Výhodou hot-swap pole je, že disky můžeme přidávat po libosti. Podobných delikates má server více - náhradní a nezávislé zdroje a spousta podobných lahůdek, na které takoví samodělci, jako jsme my, nejsme zvyklí.

Jak asi tušíte, server je nadupanější - osazen čtyřmi procesory Xeon, nějakými 4GB paměti (safra, tolik mám doma pevný disk), cca. 30GB disků a další přináležitosti jako je hezký malý podsvícený displej, který nabonzuje i jaký větrák se právě ulejvá.

Server má jednu nevýhodu - Unisys ho běžně dodává pod WinNT. Věřím, že s WinNT z něj může být i docela svižná pracovní stanice, my jsme jej ale chtěli vybavit Linuxem. To nebylo tak jednoduché - chtělo to pár úprav, protože Linux ne všechny delikatesty Ledničky skousnul hned napoprvé. Nicméně trojice našich junyksáků si s tím poradila excelentně. Na následujícím snímku vidíte, jaké pohodlí si udělali v redakci při instalaci. V popředí Fuf, za ním Honza a na barové stoličce Richard. Zcela vpravo si pozorný čtenář jistě všimne redakční tabule s rozpisem článků na týden dopředu - první a dosti prořídlý sloupec patří mně...

Život naší Ledničky nebude zcela jednoduchý - v současnosti se zahořuje, aby se ukázalo, že nás ani pod Linuxem nevypeče. Další problém je s providerem - GTSku se zdá lednička moc velká na to, aby se vešla do serverovny na Sokolské a do pátého patra, v němž sídlí náš další provider, Telenor Internet, bychom se s ní tahali opravdu neradi už proto, že se nevejde do výtahu. Ale nebojte - řešení si najdeme, i kdybychom ji měli hodit pod stan na dvorku a hlídat ji.

Vzhledem k nárůstu čtenosti, který "postihl" všechny naše servery, nás podobný nákup hardware bude letos čekat ještě několikrát. Lednička je prvním poslem, že nás budete moci číst lépe a rychleji. A uznejte - není rozkošná? Safra, kam jsem si dal ale vychladit ten džus?