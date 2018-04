Mobil server je ve WAPu!

WAP jako další stupeň přibližování mobilních telefonů k internetu propagujeme a oslavujeme na Mobil serveru již dlouhou dobu. Od doby, kdy se mu říkalo GSMweb, přes nejrůznější pokusy, až po docela vyzrálou, byť stále problematickou aplikaci ve formě WAP 1.1. Poté, co se tato specifikace dostala i do finálních výrobků a opustila laboratoře, je třeba kromě propagace a oslavných článků také něco dělat. Stalo se.

Již na Invexu 1999 v Brně jsme pro vás vůbec jako první česká firma představili soubor funkčních WAP 1.1 aplikací. První pracovní den nového roku 2000 také přivádíme prakticky funkční WAPové stránky do běžného života. Pokud si do WAP telefonu nebo jiného WAP kompatibilního zařízení zadáte adresu wap.mobil.cz, budete moci číst plné texty aktuálních článků a zpráv z Mobil serveru podobně, jako na internetové verzi - samozřejmě s omezeními danými technickými schopnostmi WAP terminálu.

V praxi bude pro vás asi momentálně nejpoužitelnější prohlížení Mobil serveru na telefonu Nokia 7110, stránky jsou ale odladěny i na Ericsson R320.

Jak to vlastně celé funguje a bude to aktuální?

WAP Mobil serveru je vlastně nový modul pro redakční systém Genesis II - tento modul se stará o zpracování požadavků přicházejících na adresu wap.mobil.cz. WAP modul přitom používá stejnou databázi, jako WEB modul a tedy jde o stejný článek, jako se objeví na webu ve vašemprohlížeči. Tento článek je pouze jinak zpracován, namísto HTML značek se v něm použijí WML značky a poté je článek poslán cílovému zařízení již jako korektní WML dokument. Pro redakci tak nevzniká žádná práce navíc a články jsou totožné ve verzi WAP i WEB, samozřejmě s omezeními vyplývajícími z podstaty přenosu.

WAP články v současné době nepoužívají kódování češtiny a nejsou v nich zobrazovány obrázky. Na telefonech Nokia 7110 se také díky implementaci WAPu nezobrazují žádná zvýraznění textu atd. Jinak je ale článek totožný s tím, co si přečtete na WEBu. Díky omezení délky WAP dokumentu je ale článek rozdělen na části po 1000 znacích a pro pročtení celého článku si musíte kliknout na pokračování. Některé články nemusí ve WAP verzi nutně být, pokud by ve WAPu byly nepraktické - například tabulky s přehledem cen by ve WAPu nebyly čitelné.

WAP modul pro redakční systém dodala společnost WapTop, která se na WAP specializuje. Ve spolupráci s ní chystáme do WAPu i některé další služby a samozřejmě zprovozníme ve WAPu i další naše zpravodajské servery. Během krátké doby tak k WAPu Mobil serveru přibude i WAP iPortu a dalších serverů. Spíše než o složitost překlopení serveru do WAPu jde přitom o odezvu uživatelů - rádi bychom další servery již optimalizovali podle vašich přání.

Zatím je tedy otázkou, jak se WAP verze Mobil serveru chytne a co od ní budete očekávat. Kromě plných verzí aktuálních článků přemýšlíme nad tím, zda by se využily archivy článků - je velmi pravděpodobné, že ve WAPu se zakrátko setkáte se všemi materiály, které jsou dostupné na Mobil serveru. Ale to záleží především na vašem zájmu.

Vytvoření plně funkčního WAP Mobil serveru se vám může zdát maličkostí. Tak snadné to není. Především WML jazyk má jednu nepříjemnou/příjemnou vlastnost. Neodpouští chyby. Špatně uzavřený párový TAG a to i mimo pořadí, špatná velikost písmene - a už je dokument nezobrazitelný. Proto také, když se porozhlédnete po těch pár WAP stránkách, co existují ve světě, snadno zjistíte, že momentálně patříme mezi světle funkční výjimku. Snad to tak i zůstane.

Přijměte tedy WAP jako další cestu, jak mobilní telefon přiblížit k internetu. Věřte, že se o toto přiblížení budeme snažit maximálně - abyste nejenom na internetu měli co číst. A pište mi vaše názory na to, jak by WAP Mobil serveru měl vypadat.

Pokud vás WAP a aplikace v něm více zajímají, navštivte náš WapServer (horký kandidát na překlopení do WAPu). Tiskovou zprávu o wap.mobil.cz najdete zde: Mobil server má svoji WAP verzi

PS: Demonstrační obrázek je z WAP Toolkitu a je to malý displej vzorového telefonu. V praxi na Nokia 7110 je textu podstatně více!