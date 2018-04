Mobil server jako ropný gigant

Ačkoliv pro většinu z vás je již pátek, pro mne je stále aktuálním dnem čtvrtek - i když do jeho konce zbývá půlhodina. V poslední době jsem na pátek vždy chystal i článek spíše humornějšího charakteru - přeci jenom pátek znamená jistou únavu, člověk se rád pobaví. A jak je v Čechách zvykem, nejlépe jest pobaviti neštěstím druhého nebo zmatkem, který se kolem něj tvoří. Zatímco minulý týden jsem zdarma rozdával tipy na proniknutí do ISP trhu (byl to v pátek nejčtenější článek), dneska vytáhnu podpultovou příhodu starou již přes rok.

Když jsme vloni podepisovali smlouvu s firmou Microsoft o připojení do platinových kanálů - tedy kanálů předinstalovaných v MSIE, byl jsem také požádán, abychom nechali nezávislou firmu NetCraft auditovat poměry přístupů jednotlivých prohlížečů na náš server - šlo o to, nainstalovat script, který z našeho Agentlogu vykuchá jednotlivé typy prohlížečů a spočte jejich podíl v návštěvnosti serveru. Tehdy to bylo ještě zajímavé, sledovat válku prohlížečů, a tak jsem souhlasil s tím, aby nás někdo z NetCraftu kontaktoval a vysvětlil, co je potřeba udělat.

Na dokreslení - jméno pro sekundární jméno domény mobil není všude ve světě prostorem pro realizaci zpravodajského serveru o mobilních telefonech. Pokud jste někdy zkoušeli, co se asi tak může skrývat pod americkou komerční doménou mobil.com, asi budete tušit, co následovalo, když Microsoft poslal email do NetCraftu s tím, že mají kontaktovat jednoho z majitelů té firmy - Patricka Zandla.

Velice ochotný člověk z NetCraftu zavolal na můj mobil a jal se mi úslužně vysvětlovat, že mne rozhodně nechtěl obtěžovat v mé důležité práci, ale že by prosil kontakt na našeho administrátora sítě. Velmi se omlouval, že v Microsoftu mu dali jen toto číslo a že mne rozhodně, ale rozhodně, nechtěl rušit. Úsečně jsem mu odpovídal "Jééés" případně "nou problém", páč jsem jeho přízvuku vůbec nerozuměl. Na závěr mi popřál dobré obchody, což jsem považoval za vtip a nekomentoval jsem to.

Až později se ukázalo - to když nám připutovaly emailem první výsledky - že ten nešťastník předpokládal, že mluví s majitelem domény mobil.com a nikoliv mobil.cz. Rozdíl je na internetu v posledních dvou písmenech, v praxi je rozdíl mezi první firmou - Mobil Oil a druhou - Mobil server - vyjádřitelný v miliardách dolarů.

Asi jsem tu legraci nakonec pokazil - tomu člověku jsem napsal, že došlo k malému omylu. Odepsal mi méně servilně a méně rychle, než při naší první komunikaci, ale přiznal, že mu ta internetová identita poněkud dělá problémy...

A tak musím s lítostí v hlase konstatovat, že Mobil server nemá nic společného s Mobil Oil.