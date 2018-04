Mobil server a TechNet na Prague Internet World

Internet World patří mezi nejvýznamnější světové konference a výstavy zaměřené výhradně na internet. Až doposud byl doménou Ameriky a Evropy, letos je to poprvé, kdy zamířil i do Prahy - neklamné to znamení, že se alespoň v oblasti internetu posouváme směrem západním. Díky za to patří společnosti M.I.A., která sem tento veletrh dovezla.

Od 7. do 9. dubna 1998 se tak budete moci setkat s Mobil serverem a dalšími servery sdruženými v TechNetu na tomto svátku všech internetových profesionálů. Veletrh Prague Internet World se koná v Obecním domě, tedy v centru Prahy a nás naleznete ve druhém výstavním sále ve stánku číslo 27.

Potkáte zde většinu lidí z Mobil serveru, ale i ostatních serverů - Digit, NetMag, Notebooky atd pod hlavičkou TechNetu. Vzhledem k tomu, že tento veletrh není tak masovou záležitostí, jako třeba Invex, bude i chvilka času na porozprávění o posledních novinkách, seznámení s posledními projekty Mobil serveru - například s Mr. Lin(x)em, službou Hledej, ale i některými dalšími, bude více času na obchodní jednání - a v tom spatřujeme hlavní výhodu Prague Internet World - doufáme, že bude dostaveníčkem profesionálů a lidí z oboru.

Přijměte tedy naše srdečné pozvání k návštěvě našeho stánku 27 ve druhém výstavním sále. Podrobnější plánek sálu naleznete zde.