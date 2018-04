Mobil se zvýšenou odolností, tzv. outdoor, již nemusí být tvrdý a těžký jako kámen. Ba dokonce ani jako oblázek. Může vážit třeba tolik co balíček papírových kapesníků a navíc s ním můžete zacházet téměř stejně. Po skunčení hovoru jej prostě složíte (zmuchláte) a strčíte do kapsy. Alespoň to tvrdí výrobce. Na světě je totiž technologie, která umožní elektronické přístroje vyrábět jako kus látky. Nevěříte? Přečtěte si náš článek. Pro jistotu přinášíme i sadu fotografií, abyste viděli, co všechno se dá dnes z látky vyrobit.