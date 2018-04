Mobil se na slunci v autě neuvařil, ale baterie může začít hořet

Pro mobil je v současných horkých dnech nejrizikovější palubní deska auta. Teplota procesoru mobilu v našem testu vyskočila za 15 minut z 31 stupňů na téměř 75 stupňů Celsia. Ale to není zase tak neobvyklé, takových teplot může procesor dosáhnout i při hraní náročnějších her. V těchto režimech má problémy s přehříváním například výkonný procesor Snadragon 810 (více zde).

Testovali jsme telefony Samsung Galaxy A5 a HTC One M8 a oba nadále fungovaly bez problémů, respektive bylo pozorovatelné drobné zpomalení a zadrhávání systému. Ale opět platí, že do podobné situace se můžete dostat i náročnější prací s přístrojem.

Praktický problém byl jiný: telefon po patnácti minutách na sluníčku pálil tak, že jej v podstatě nešlo udržet v ruce, takže v dlani s ním nešlo pracovat. Na držáku ano, protože displej tak horký nebyl. Oba testované přístroje mají kovový kryt, takže u mobilů s plastovým krytem to bude o trošku lepší. Zahřátý mobil v podstatě nešlo ihned dát ani do kapsy kalhot, nepříjemně pálil.

Teplotní test s pomocí aplikací Cooler Master, CPU Temp (nefunguje u všech modelů) a Temperature Guard (všechny bezplatně v Google Play) jsme prováděli s telefonem v pohotovostním režimu a také v režimu spuštěné navigace, která sama o sobě vytěžuje procesor. Teplota procesoru se však lišila jen o pár stupňů.

Největší riziko při přehřátí mobilu představuje baterie. Lithiové články (Li-ion a Li-pol), které se v mobilech používají, mohou při přehřátí začít hořet a nebo vybuchnout. Podobných případů bylo u mobilů už několik. Pokud je baterie v pořádku, je v ní zabudovaná elektronika, která při přehřátí baterii odpojí a třeba znemožní nabíjení. Ale pokud je elektronika poškozená, riziko vzplanutí i výbuchu je reálné (více zde).

Některé země například neumožňují přepravu lithiových baterií v odbaveném zavazadle, musí cestovat s pasažérem. Platí to například v Číně, kde si na to na kontrolách dávají velký pozor. Známé jsou i problémy s lithiovými články použitými přímo v letadlech. Třeba nový Boeing 787 byl na mnoho měsíců odstaven z provozu, protože baterie použitá v letadle několikrát začala hořet (více zde).

V případě našeho testu nás aplikace upozornila, že po 15 minutách na slunci baterie překročila teplotu 50 stupňů Celsia. Zkusili jsme v tuto chvíli mobil zapojit do autonabíječky a baterie se začala nabíjet. To samé pak při opakování testu mimo automobil a při zapojení do běžné nabíječky.

Na sociálních sítích si však hodně lidí stěžuje, že v současných vedrech se přehřátý mobil odmítl nabíjet. Obvykle v autě u předního skla a při puštěné navigaci. Řešení je snadné, stačí mobil sundat z držáku a nechat ho vychladnout, navigaci vypnout, shodit všechny běžící procesy a chvíli počkat. Teplota klesne na přijatelnou úroveň během deseti minut.

Nejrizikovější je situace, kdy je v mobilu neoriginální baterie od neznámého výrobce, která může mít nefunkční ochrannou elektroniku nebo ji nemusí mít vůbec. Pak hrozí riziko vzplanutí nebo i výbuchu. A to může být především v jedoucím autě velmi nebezpečné.