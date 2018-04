Většina se nechala napálit. Mobil se už vyrovná kompaktnímu foťáku

V tomto článku jsme se vás ptali, jestli poznáte, které fotografie pořídil smartphone a které kompaktní fotoaparát. Záměrně jsme neuváděli žádné detaily. Správně mělo být, že levý sloupec jsou fotky ze smartphonu, pravý z kompaktního foťáku. Správně tipovalo 838 čtenářů, opačně pak 1 447 čtenářů.

Nyní můžeme odtajnit detaily. Smartphonem byl Samsung Galaxy S6 edge (stejně fotí i základní S6) a kompaktním foťákem byl Panasonic DMC TZ-70. Samsung stojí od 20 000 korun výše, Panasonic stojí zhruba polovinu - což považujeme s ohledem na trh za adekvátní srovnání. U obou přístrojů jsme fotografovali v automatickém režimu s maximálním rozlišením, tak jak jsou přístroje nastavené od výrobců. U obou přístrojů je v tomto režimu zapnuté automatické HDR.

Nehodnotíme absolutní kvalitu a konkrétní obrazové vady Většina snímků z mobilů končí na sociálních sítích, většinou prohnaných různými filtry, proto jsme zvolili toto jednoduché srovnání. Nehodnotíme konkrétní chyby, ani nechceme říct, který z přístrojů fotografuje lépe. Mobil i kompaktní fotoaparát má své výhody a nevýhody, které druhá strana nenabídne. Prostě nás zajímalo, jestli se v základním režimu mobil už kompaktnímu fotoaparátu vyrovná nebo stále nikoliv.

Samotné srovnání nás napadlo při testování Samsungů S6. Že z mobilů „lezou“ slušné snímky za dobrého světla, to už není žádné překvapení. Jenže jeho fotoaparát si poradí i s režimy, ve kterých mobily doposud propadávaly. Je to poprvé, kdy mobil dokáže z ruky pořídit slušné snímky i za špatných světelných podmínek. Stabilizace funguje perfektně a většina fotografií se povede. A to i v případě, kdy ruce rozhodně nejsou tak pevné jako dva železné ingoty zaražené do země.

Pokud je světla hodně málo, tak je samozřejmě snímek hodně zrnitý, ale i tak se podaří udržet z ruky dostatečně ostrou fotografii. Stejně dobře si pak Samsung poradí s přeostřováním, makro zvládne bez přepínání režimů a to i na pár centimetrů.

Celkově jsme zatím neměli v ruce mobil/smartphone s lepším fotoaparátem. Samozřejmě i zde jsou kompromisy, zatím není k dispozici manuální režim, který by se mohl objevit s novou aktualizací. Dodejme, že u Samsungu S6 a S6 edge výrobce používá dva fotomoduly. Vlastní a od Sony. V našich testovacích přístrojích to byl modul od Sony.

Výsledek porovnání obou přístrojů není v tom, že by Samsung fotil lépe než kompakt od Panasoniku. V plně automatickém režimu a u takto méně náročných scén se mu víc než vyrovná a pro běžné použití (fotky na sociální sítě, na web a podobně) poslouží Samsung výborně. Včetně předností, jako je obrovský dotykový displej, okamžité sdílení kdekoliv, možnost úprav pomocí nejrůznějších aplikací a podobně.

V ostatních případech pak má, opět logicky, navrch Panasonic. Především má 30x optický zoom, plně manuální režim a další detailní nastavení. Uživatel také může využít řadu přednastavených scén, které mu pomohou i v náročnějších situacích. Stabilizace při zoomu funguje perfektně a v manuálních režimech také produkuje slušné fotografie. Navíc má wi-fi a NFC.

V čem rozhodně nemůže Samsungu a dalším smartphonům konkurovat, to je velikost displeje a tím, že displej není dotykový. Jenže na dotykový displej má Panasonic díky své klasické „foťákové“ konstrukci jednu obrovskou výhodu. Lze s ním pohodlně fotit jednou rukou, což s velkým smartphonem bez mechanické spouště jde obtížně nebo vůbec ne při použití leckterého flipového pouzdra.

Výhodou Panasoniku (v rámci fotoaparátů) jsou malé rozměry, je to kapesní přístroj, který se hodí na cestování. A baterie vydrží pro pořízení stovek snímků.

Samozřejmě, kdo fotí minimálně jako hobby, tak si pořídí zrcadlovku nebo přístroje vyšších tříd. Takovým přístrojům nechtějí konkurovat ani smartphony a ani digitální kompakty. Ani jim konkurovat nemohou.

Snímky v JPG, které upravily samotné přístroje (u Panasonicu pak byly v počítači oříznuté) a zároveň prošly automatickou úpravou našeho redakčního systému, jsou možná pro ortodoxní fotografy nepřijatelné. Proto přikládáme originály k podrobnějšímu posouzení zájemcům. A i jim znovu připomínáme, že většina pořízených fotografií končí v dnešní době různě zpitvořených na sociálních sítích a dalších internetových službách.

Originální fotografie si můžete stáhnout zde (velikost souborů ZIP je 34 a 42 MB):

Samsung

Panasonic