Mobil se stal pro španělské školáky drogou. Teď se léčí ze závislosti

Na kliniku poblíž španělské Barcelony přivezli rodiče své dvě děti ve věku 12 a 13 let s neobvyklým problémem. Jejich ratolesti totiž prakticky nedokázaly vést normální život bez mobilního telefonu. Obě strávily telefonováním, psaním textových zpráv či hraním her až šest hodin denně.

Když s rodiči později školáci přestávali komunikovat, jejich prospěch se začal prudce zhoršovat a u svých příbuzných se snažili získat čím dál více peněz na dobití kreditu, otec i matka pochopili, že je něco špatně. Bez dlouhého rozvažování vzali děti na kliniku ve městě Lérida na severovýchodě Španělska.

Mobil dětem znemožnil vést normální život

"Děti vykazovaly známky narušeného chování, což se v konečném důsledku projevilo na jejich prospěchu ve škole," řekla pro britský deník Guardian Dr. Maite Utgès, ředitelka kliniky, a dodala: "Obě měly problém vést normální život."

Před umístěním na speciální kliniku používaly děti mobilní telefon více než jeden a půl roku. Rodiče jim to nijak nezakazovali ani je v tom neomezovali.

Španělé poprvé zkoušejí speciální léčbu

Oba mladí pacienti se učí žít bez mobilu již přes tři měsíce. Podle odborníků však bude potřeba, aby se léčili ještě alespoň rok. Teprve pak pro ně přestane být mobilní telefon "drogou".

"Je to poprvé, co jsme použili speciální léčbu pro potlačení závislosti na mobilním telefonu," řekla doktorka Utgés. Specialistka je ohledně mobilů a dětí velmi radikální. Podle ní by ho neměli mít až do šestnácti let vůbec.

Děti se chovají jako drogově závislí, říká expert

Doktor José Martìnez-Raga z kliniky nedaleko Valencie se obává, že závislost na mobilních telefonech je vážným problémem do budoucna.

"Když dětem došel kredit, začaly se chovat podobně jako drogově závislí. Všemožnými způsoby sháněly peníze," řekl expert na závislosti deníku Guardian. Zároveň obdivuje rodiče, kteří dokázali rozpoznat závislost svých dětí a něco s tím dělat.