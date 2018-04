Mobil se bude sám nabíjet, ale musí se přestěhovat do boty

Studii zveřejnil tým z univerzity ve Wisconsinu v odborné publikaci Nature Communications. K přeměně kinetické energie na elektřinu využívají mikroskopické kapičky zabudované do obuvi. Podobný princip se již ujal u energeticky méně náročných zařízení, jako jsou náramkové hodinky, píše BBC.

Právě velikost takto získávané energie byla dosud největší překážkou pro využití technologie k nabíjení energeticky náročnějších mobilních telefonů. Lidské tělo je přitom podle profesora Toma Krupenkina z wisconsinské univerzity velmi silným zdrojem energie. "Pokud běží, dokáže člověk vyvinout i více než jeden kilowatt energie," poznamenal Krupenkin.

Princip nové technologie spočívá v mikrokapičkách schopných generovat elektrický proud. Foto: BBC

A právě to je podle vědců více než dostatečná hodnota pro bezproblémové napájení telefonu. Jenže mít mobil připojený kabelem k botě není příliš praktické řešení, proto se zvažují jiné možnosti. Například ta, že se do boty přestěhují energeticky nejnáročnější části mobilního telefonu, tedy vysílač a přijímač.

Mobil v podrážce, v kapse jen terminál

V představě vědců z Wisconsinu tedy vypadá budoucnost tak, že podstatná část telefonu bude zabudována v botě a neustále nabíjena chůzí, zatímco v kapse budeme mít jen jakýsi komunikační terminál s displejem. Ten by mohl s "botou" komunikovat přes Bluetooth či jinou bezdrátovou technologii.

Tímto přístupem by se sice uživatel zcela neoprostil od nutnosti nabíjení (terminál by používal standardní akumulátor), výrazně by se však prodloužila doba, po kterou by mohli lidé přes takto oddělený přístroj komunikovat.

A že to myslí tým okolo profesora Krupenkina vážně, dokazuje i fakt, že už nyní založil firmu s příznačným názvem InStep NanoPower. Ta mu má pomoci nápad s mobilem v botě propagovat, upozornil britský zpravodajský server.