Mobil Samsung s metrovou obrazovkou. To není apríl

Samsung GT-i7410 přináší do mobilních telefonů konečně zásadní inovaci. Vestavěný projektor dokáže vytvořit obraz s úhlopříčkou přes jeden a půl metru. Pro běžné použití lze počítat s velmi dobrým metrovým obrazem. Telefon se přitom velikostí nevymyká průměru mobilů s dotykovým displejem a podle předběžných výsledků udrží baterie projektor promítat minimálně celovečerní film.

Zvyšování rozlišení fotoaparátů v mobilech dnes vzrušuje málokoho, zásadní inovaci hledají výrobci minimálně dva roky. Přesně po tuto dobu se v mobilech nic zásadně nového neobjevilo, jen se postupně vylepšují již známé funkce.

A většinu z nich má právě i Samsung i7410: AMOLED displej, 5 Mpix fotoaparát, podporuje rychlá data atd. Prostě umí většinu toho, co se od multimediálního mobilu vyšší třídy dnes očekává. Liší se jednou podstatnou věcí, kterou viditelně najdeme na horní straně přístroje.

Integrovaný projektor v mobilu se ještě nedávno považoval za sci-fi. Ceny projektorů pro domácí použití sice postupně klesají, ale stále se jedná o poměrně velké a neskladné krabice. Přesto se Samsungu do mobilu podařilo projektor instalovat. A to tak, že to neruší jak design, tak ani zbytečně nezvyšuje hmotnost a rozměry, a dokonce to nemá zcela zásadní vliv na výdrž baterie.

Porovnání obrazu ze zhruba dvoumetrové vzdálenosti s konvenční CRT televizí s úhlopříčkou 70 centimetrů.

Testovaný samsung je prvním mobilem s projektorem, který se začne masově vyrábět a prodávat. Navíc jsme zatím měli možnost testovat jen prototyp, nikoliv finální verzi přístroje. Přesto nás svojí kvalitou integrovaný projektor mile překvapil.

Pro zapnutí stačí stisknout boční klávesu, pod kterou se pak skrývá i jeho menu. Není příliš obsáhlé, lze v něm nastavit jas a také zobrazovací režim. Ostrost obrazu se pak nastavuje mechanickým kolečkem ukrytým nedaleko objektivu projektoru.

Standardně zobrazuje projektor obraz na výšku, přesně jak je koncipovaný displej telefonu. Pokud se chceme koukat na film či si prohlížet fotky, stačí telefon při projekci naklonit na bok a obraz se automaticky přepne do širokoúhlého zobrazení.

Kvalita obrazu závisí od světelných podmínek a čistoty (jemnosti) promítací plochy. Na denním světle toho moc vidět není, jako optimální se jeví velmi dobře zatemněná místnost. Pak je obraz dobře čitelný i při velké úhlopříčce, odhadem až jeden a půl metru. V tomto případě je nutné stát od promítacího plátna zhruba tři metry daleko. Z přibližně metrové vzdálenosti má obraz úhlopříčku okolo 50 centimetrů.

Pokud bychom projektor porovnávali s jeho stolními sourozenci, má samozřejmě mnohem nižší jas i kontrast. Nic jiného jsme však ani nečekali. Naopak, kvalita obrazu přes tato omezení daná jeho velikostí výrazně překonala očekávání a každý, komu jsme telefon předvedli, byl z výsledku nadšený.

Ten navíc ovlivňuje kvalita videonahrávky, telefon si poradí maximálně s rozlišením QVGA. Samotný projektor má rozlišení 480 x 320 obrazových bodů. Musíme připomenout, že velmi slušný je i reprodukovaný zvuk. V místnosti při projekci jeho intenzita rozhodně stačí.

Obraz samozřejmě není tak kontrastní jako u televize, přesto je jeho kvalita překvapivě dobrá.

Vedle prohlížení fotografií a sledování filmů se nám projektor líbil při prezentacích (telefon si poradí s klasickými kancelářskými dokumenty) a při prohlížení webu. Ve všech případech jsme však postrádali stojánek, do něhož by se telefon při projekci položil. V ruce přístroj asi déle než pár minut nikdo držet nebude a ne vždy je k dispozici vhodná podložka.

Projektor by mohl být jednou z klíčových funkcí, které se v mobilech začnou v nejbližší době objevovat. Ač ho asi málokdo bude používat denně, tak v mnoha případech může docela dobře posloužit. Při party pro prohlížení fotografií nebo pro sledování videí, v práci pro prezentace a doma klidně opět pro koukání na filmy. I třiceticentimetrový obraz promítaný z blízka je pro sledování filmu rozhodně pohodlnější než malý displej přístroje (který je ale mimochodem špičkový).

O úspěchu rozhodne cena, kterou ale v tuto chvíli neznáme, výrobce ji ještě nestanovil. Lze očekávat, že oproti podobně vybavenému mobilu zvýší projektor cenu zhruba o čtvrtinu. Což by bylo akceptovatelné.

Pro pořádek dodejme, že docela pohledný mobil nabízí velký dotykový displej s rozhraním TouchWiz, ovšem v trochu pozměněné podobě. Zajímavostí je nové zjednodušené menu pro projektor, které nabízí jen ty položky, které se při projekci využijí. Projektor lze však spouštět kdykoliv a lze s ním promítat cokoliv, třeba i psaní SMS.

Samsung i7410 by se měl začít prodávat v polovině roku. Recenzi přístroje očekávejte spolu se zahájením prodeje.