Mobil s PDA – Motorola Accompli A6188 – už je v Čechách

Společnost Cellular Star zahájila v těchto dnech distribuci komunikátoru (kombinaci mobilu a PDA – kapesního počítače) Motorola Accompli A6188 v České republice. Jde vůbec o první skutečný komunikátor Motoroly. Další komunikátor, Accompli A.008, začne Motorola vyrábět na konci tohoto čtvrtletí a připravuje se i na Accompli A.009. Na Mobil.cz si můžete přečíst preview všech tří telefonů – Accompli A6188, 008 a 009.

Komunikátor Motorola Accompli A6188 by se měl prodávat za cenu přibližně 35 tisíc korun bez DPH (43 tisíc korun s DPH). Nepodařilo se nám najít žádnou prodejnu mobilních telefonů, kde by už nabízeli toto zařízení. Podle našich informací se pravděpodobně objeví v prodejnách The Phonehouse.

Samotná cena se ve srovnání s jinými komunikátory nebo samostatným mobilem a PDA může zdát vysoká. Nokia 9110i stojí přibližně 22 tisíc korun, Ericsson R380s 30 tisíc korun a např. Motorola Timeport P7389 s Palmem Vx se dá pořídit za 32 tisíc korun (13 + 19). Všechny uváděné ceny jsou s DPH.

A6188 se k nám dováží neoficiálně

Motorola Accompli A6188 se do České republiky dováží neoficiálními kanály, tedy ne prostřednictvím společnosti Motorola, s.r.o. Je totiž určena pouze pro prodej v Číně a východoasijských zemích – oficiálně se vůbec nedováží do Evropy ani USA. Proto není Motorola Accompli A6188 vůbec počeštěna. Nemá české menu a nepodporuje ani české znaky, marně budete hledat také oficiální český manuál Motoroly – ten totiž vůbec neexistuje.

Servis a záruční opravy pro A6188 bude zřejmě provádět přímo Cellular Star. České zastoupení Motoroly se totiž k tomuto telefonu staví zcela logicky odmítavě. Martin Lanc z Motoroly nám sdělil: “Motorola ČR v žádném případě nebude přijímat reklamace ani servisovat tyto telefony. Rád bych upozornil, že jediným autorizovaným servisem produktů Motorola je v České republice pouze společnost EBM a nikdo jiný.”

Pro velkou podobu Accompli A6188 a A.008 se vnucuje otázka, zda nejde o stejné produkty, které se liší jen označením. Tato strategie je u výrobců mobilních telefonů obvyklá. Podle informací, které se nám podařilo získat, bude mít Accompli A.008 navíc spoustu funkcí, ale hlavně bude podporovat GPRS. Právě proto zřejmě nebude možné přehrát firmware v modelu A6188 tím z A.008. To ostatně potvrzuje i Martin Lanc: “Neplánuje se a ani nebude existovat možnost upgrade A6188 na A.008, neboť jde o dva zcela odlišné produkty, které spojuje pouze idea kombinace mobilního telefonu a PDA.”

Zkontrolujte si záruční list

Kromě Accompli A6188 distribuovaných společností Cellular Star se na našem trhu můžou objevit i modely dovezené zcela nelegálně – nejčastěji propašováním. K těm možná nějaký manuál dostanete, ale jakýkoliv záruční list bude jen cárem papíru. Mimochodem, každý výrobek prodávaný v České republice musí mít český návod k použití.

Takže pokud se rozhodnete, že si Motorolu Accompli A6188 zakoupíte, dejte si pozor na to, od koho ji kupujete. Motorola se zříká jakékoliv podpory tohoto produktu (a má na to právo, protože jej sem nedováží) a Cellular Star bude poskytovat servis jen k těm kusům, které sám dovezl.