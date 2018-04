Vyzkoušeli jsme mobil s externím displejem na stole. Má obří úhlopříčku

Konference Lenovo Tech World se konala v Pekingu v kongresovém centru olympijského areálu. Lenovo se pochlubilo několika inovacemi a na velkolepou událost si pozvalo i šéfy velkých firem Satya Nadellu z Microsoftu, Briana Krzaniche z Intelu a Robina Li z „čínského Googlu“ Baidu.

Šéf Lenova Yang Yuanqing se před začátkem konference posadil do sekce fanoušků značky, která je v domovské Číně zjevně velmi populární. Létalo jedno „selfíčko“ s šéfem za druhým a do toho hrála taneční muzika.

Na pódium se dostali všichni jmenovaní, kteří jsou důležitými partnery Lenova. Největší aplaus však sklidila slečna (pravděpodobně hvězda showbyznysu), které šéf Lenova věnoval podepsanou Motorolu X. Právě dnes v Číně spouští Lenovo výrobu motorol na zakázku (Motorolu koupilo Lenovo loni od Googlu).

Intel ukazoval virtuální prostorový skener, šéf Lenova tak nakonec dostal model své hlavy. Funkce skeneru bude dostupná na novém tabletu Thinkpad 10. Microsoft se snažil přesvědčit především svojí asistentkou Cortanou, která umí čínsky. Baidu také vsadilo na hlasové povídání s virtuální asistentkou. Ale netušíme, jak to dopadlo, ztratilo se nám to v překladu. V každém případě odpovědi asistentky vzbudily u čínského publika velmi pobavené reakce.

Lenovo na akci představilo dva velice zajímavé prototypy, které by se mohly časem dostat do výroby. Na chytré hodinky s „tajným displejem“ se podíváme v samostatném článku, nejdřív vám představíme realitě podstatně bližší smartphone s virtuálním displejem.

Projekt se jmenuje Smart Cast a Lenovo ho na konferenci představovalo v podobě funkčních prototypů. Přestože není jasné, že se Smart Cast dostane do výroby a do prodeje, tak prototypy byly rozhodně propracované a v podstatě použitelné v běžném provozu. Tedy alespoň co se hardwarové části týče. Software by chtěl ještě doladit, ale v principu to fungovalo velmi dobře.

Smart Cast je mobil který má ve spodní části umístěný projektor. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, projektor v mobilech není novinkou. Jeden samsung se kdysi prodával i na českém trhu a žádný velký úspěch to nebyl (více o modelu Galaxy Beam zde). U Lenova však projektor (laserový) nabízí více funkcí. Vedle samotného promítání je to především virtuální displej.

Než se displej spustí, je potřeba hranu telefonu s projektorem natočit, aby směřovala šikmo dolů. Otáčecí konstrukce u vzorků fungovala bez problémů, akorát je ve spodní části telefonu, takže s virtuálním displejem je telefon postavený vzhůru nohama. Aby pak stál, má na zádech výklopný stojánek.

Po aktivací displeje se pomocí projektoru obraz přenese na stůl. Obraz není příliš ostrý, ale to je pravděpodobně otázka doladění softwaru či záležitost dalších drobných úprav. Podstatné je, že displej jde ovládat stejně jako ten fyzický na mobilu. A to perfektně plynule a bez nejmenších problémů. Překvapilo nás, jak je ovládání přesné a rychlé. A to včetně gest, podporováno je multidotykové ovládání.

Na virtuálním displeji tak lze hrát hry, prohlížet si fotografie i videa a na telefon nemusíte ani sáhnout. Přes virtuální displej lze i psát. Klávesnice je speciální, nezobrazí se jen ta z mobilu jako u jiných obrazovek. Je zelená, QWERTY a můžete na ní psát všemi prsty.

Laserová klávesnice opět není nic neobvyklého, k počítači si ji můžete pořídit už delší dobu. Ale takto kompaktně v mobilu a navíc v kombinaci s projektorem a virtuálním displejem to je konečně chytré využití další funkce, kterou mobil může mít. Jak již bylo zmíněno, Samsung a další to zkoušeli jen s projektorem a úspěch to nebyl.

Jak dopadne řešení Lenova, ukáže budoucnost. Jistě bude záležet i na ceně. Není to věc, kterou mobil nutně musí mít, ale není to ani úplná zbytečnost. Naopak, virtuální klávesnice by se jistě mnoha uživatelům hodila.