Amazon má patent na mobil s airbagem nebo soustavou trysek

O patent požádal Amazon už v roce 2011 a nyní mu patentový úřad přiznal platnost. V popisu patentu Amazon řeší každodenní problém mnoha uživatelů, jejichž mobilní zařízení často přijdou k úhoně, když nešťastnou náhodou spadnou na zem. Amazon v patentu vyjmenovává, že často jde o zařízení jako chytré telefony, PDA a hudební přehrávače.

V patentu je popsáno několik typů zařízení, která mají mobilní přístroje před pádem ochránit. Telefon by například mohl mít vestavěný miniaturní airbag, který by se nafoukl při rozpoznání pádu.

Další možností ochrany má být speciální sestava trysek. Pomocí silného proudu vzduchu by měly být trysky schopny zpomalit pád a zjemnit dopad přístroje na tvrdou podložku. Jiné využití trysek by mělo pomoci zařízení otočit tak, aby nedopadlo na nejcitlivější část, tedy displej.

Dále Amazon navrhuje ještě další možnosti ochrany, například sestavu pružin, které by náraz utlumily, nebo speciální nárazy pohlcující konstrukci. Správnou orientaci přístroje při dopadu by mohla zajistit také různá závaží nebo vnitřní pohyblivé části. Amazon také v návrhu některá řešení prezentuje jako pouzdra, která by si zákazníci mohli ke svým přístrojům dokoupit.

Patent dává jasně najevo, že Amazon se čím dál více zajímá o oblast chytrých telefonů. Ilustrace i text v patentu smartphony zcela jasně zmiňují. Naopak o tabletech nebo čtečkách knih tu konkrétní zmínky nejsou. To samozřejmě neznamená, že by Amazon nemohl podobné řešení použít pro své stávající řady produktů. Zároveň však patent není žádným potvrzením toho, že by Amazon připravoval vlastní smartphone.