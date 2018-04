Mobil, který na jedno nabití vydrží 15 let. Seženete ho i v Česku

Svým vzhledem připomíná spíše seniorské telefony, jeho cílová skupina je však zcela odlišná. SpareOne ocení díky jeho avizované výdrži především milovníci adrenalinových sportů či účastníci expedic. Své uplatnění může najít i jako záložní zařízení v domácnostech, kde přijde vhod například při dlouhodobých výpadcích dodávek elektřiny. Ke svému provozu totiž nepotřebuje elektrickou zásuvku, pohání jej jediná tužková baterie. Ta je umístěna pod vypouklým oboustranným průhledem v místě, kde se v čelní části běžných mobilů nachází displej. SpareOne jej však postrádá.

Výrobce, kalifornská společnost XPAL Power, telefon "očesal" na holý základ, aby při použití baterie Energizer Ultimate Lithium mohl garantovat jeho připravenost k použití po dobu až 15 let.

Praxe by tedy měla vypadat následovně: i po patnácti letech, kdy by byl telefon uložen při pokojové teplotě a nebyl použit za účelem jakýchkoli hovorů, by měl být v případě nouze plně k dispozici. Je však nutné pamatovat na to, že případný hovor lze vést nepřetržitě pouze po dobu deseti hodin. SpareOne pořídíte nyní na českém trhu nejlevněji za něco málo přes 1 400 korun, nejdráže pak o zhruba 200 korun více.