Mobil rozluští tajné informace na základě 2500 let staré vědy

Mobilní telefon s fotoparátem se brzy stane hlavním prostředníkem mezi reálným a digitálním světem. Po nejrůznějších aplikacích jako je čárový kód či QR kód nyní světlo světa spatřuje další technologie, která umožní jednoduchým způsobem získat z vytištěných materiálů krátkou informaci, například webovou adresu.

Z vytištěných obrázků totiž dokáže mobilní telefon vyluštit utajená data, která jsou pro lidské oko neviditelná. Technologie přitom využívá 2500 let starých poznatků z vědy nazývané steganografie. Ta má za úkol ukrýt předávanou zprávu tak, aby ji běžný pozorovatel nebyl schopen odhalit.

Za vše může žlutá

Vývojáři z Fujitsu využili nedokonalosti lidského zraku, který si nedokáže zcela korektně poradit se žlutou barvou. "Zkrátka vezmeme žluté body obsažené v obrázku, které uspořádáme do požadovaného vzoru," říká Mike Nelson z evropské pobočky společnosti Fujitsu.

"Fotoaparát se pak vyznačuje skvělou citlivostí na žlutou barvu, zatímco lidské oko nic nevidí," dodává Nelson s tím, že každá kamera či fotoparát - včetně těch v mobilních telefonech - dokáže utajenou informaci velice jednoduše dekódovat. Obrázek přitom vypadá pro pozorovatele zcela normálně.

V současné době lze do obrázku uložit data velikosti 12 bytů, do budoucna se však počítá s délkou až 24 bytů. To odpovídá množství informací, které nalezneme v běžném čárovém kódu. Uložený kód může skrývat například telefonní číslo, zprávu či odkaz na webovou adresu.

Spojení s digitálním světem

Nová technologie nám tak umožní jednoduché spojení reálného světa se světem digitálním. Běžný obrázek v časopisu či novinách řekne mobilnímu telefonu, kam se má odkázat pro bližší informace, a pomocí webového prohlížeče je zobrazí.

Mobilní telefon přitom musí obsahovat jednoduchou Java aplikaci, která mu umožní dekódovat informace ze speciálně vytištěného obrázku. Stejně tak mohou být použita i jiná zařízení jako kapesní počítače s fotoaparátem.

Aplikace umožní mobilnímu telefonu dešifrovat stegotext (ukrytou informaci) během pár okamžiků. Navíc lze technologii využít i jako bránu pro distributory digitálních multimédií, na které může kód jednoduše odkázat díky schopnosti moderních mobilů připojit se k internetu.

Ostrý provoz poprvé v Japonsku

Právě tohoto faktu využil i první komerční provoz této technologie. Japonský hudební klub totiž kód zakomponoval do obrázků obsažených v letácích, které svým členům zdarma rozesílá. "Pomocí obrázků v letácích tak mohou být členové klubu přímo odkázání na stažení hudebního klipu," říká Mike Nelson.

Výhodou technologie je především její jednoduchost. Speciální obrázek lze totiž vytisknout na jakékoli tiskárně. Fujitsu se již poohlíží po vydavatelských společnostech, které by měly o tuto novinku zájem. Mike Nelson totiž věří, že je mnohem výhodnější než rozšířené čárové kódy.