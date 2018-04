Mobil roku v širších souvislostech

Když se u nás v roce 1996 objevily první telefony GSM, jen málokdo by si troufal předpovídat, jaké obliby tyto aparáty do dnešních dnů dosáhnou. Zejména díky jejich nízké ceně vzaly totiž velmi rychle za své i ty nejodvážnější odhady a GSM se začalo šířit jako lavina. Již v roce 1997 jsme uspořádali první anketu o Mobil roku, a můžeme proto konstatovat, že od počátku byla nejpopulárnější značkou v našich zemích finská Nokia. Na dalších místech v žebříčku popularity byla ovšem situace poměrně dramatická. Postupem let se na druhé místo prodral německý Siemens, který v roce 96 patřil mezi outsidery. Jeho pozice se nyní zdá podobně neotřesitelná, jako je tomu u Nokie. Jakým vývojem prošly české sympatie k jednotlivým značkám?

Motorola se nám nelíbí?

Stejné komponenty, jiná popularita Snaha maximálně zlevnit výrobu vede nejen automobilové koncerny, ale také výrobce spotřební elektroniky k unifikaci používaných komponentů. Nejde jen o slučování velkých firem mezi sebou, jako například u Ericssonu a Sony, ale také o používání stejných komponentů mezi různými modely, neřkuli dokonce značkami. Hodně zřetelným příkladem je Nokia 5510, kterou tvoří 3330 s jiným firmwarem a rozšiřující základnová deska. Sjednocování komponentů však zaznamenáte i na mnohem vyšší úrovni. Výrobce mobilních telefonů NEC vzdal vývoj svých vlastních desek zajišťujících komunikaci s mobilní sítí a používá GSM moduly Wavecom. Obdobně s modulem Siemens TC35 se setkáte u osobních organizérů od Hewlett Packard, Sharpu či Casia. Typickým příkladem vytváření aliancí mezi výrobci je smart-phone Siemens SX-45, který mimo jiné kombinuje PDA Casio se zmíněnou TC35. V nejbližší době jen těžko budeme moci očekávat, že další rivalové na trhu s mobilními telefony standardu GSM začnou používat shodné platformy. Ovšem u UMTS tato otázka začíná být hodně aktuální. Vývoj je složitý, investice značná a budoucnost nejistá.



Ve chvíli, kdy vstoupilo GSM do České republiky, byl světový trh s mobilními telefony rozdělen mezi tři hlavní výrobce: finskou Nokiu, švédský Ericsson a americkou Motorolu. Nejsilnější pozici ovšem měla u nás Nokia, jejíž aparáty v té době již pět let fungovaly v analogové síti NMT provozované Eurotelem (dnes se jmenuje TiP). Motorolu měla většina laiků zafixovanou (pokud ji vůbec znala) spíš jako vojenskou vysílačku walkie-toolkie a Ericsson se nemohl neznalému prezentovat ani tím.Obě konkurenční společnosti však šly na trh GSM velmi sebevědomě a s přesvědčením, že vývoj trhu bude kopírovat situaci ve světě. A právě v tom okamžiku začaly ztrácet. Eurotel nasadil Nokie 1610 a 2110, RadioMobil sáhl po tehdy zcela neznámém Alcatelu HC500 a Motorole TX770. Tenhle telefon však americké firmě nemohl, na rozdíl od 1610 a 2110 u Nokie, zajistit popularitu. Svědčí o tom i dosud žijící lidové označení tohoto telefonu „žehlička“ nebo „cihla“. Českou republiku odklápěcí flip, který tehdy měly téměř všechny Motoroly, zejména ve spojení s větší hmotností, neuchvátil. Největší podíl na dosavadním neúspěchu má však zřejmě ovládání, které je ve srovnání s úspěšnějšími konkurenty přeci jen těžkopádné.Do dnešních dnů se tato značka ani nepřiblížila k ovládnutí třetiny českého trhu, což byl přitom její cíl, protože při jejím vstupu k nám jí patřila právě zhruba třetina světového trhu s mobily. Úspěch u čtenářů Mobil.cz zaznamenala po dlouhé době až V66 v kategorii stylových telefonů. Její třetí místo má však svá úskalí: byla třetí jen velmi těsně před Ericssonem T39, který byl na trhu jen velmi krátkou dobu, navíc z této kategorie se tradičně prodává méně telefonů.

Ericsson může ožít

Podobně, byť pomaleji, dopadl i další z původní velké trojice - švédský Ericsson. Dlouho to vypadalo, že bude důstojným konkurentem, mnoho lidí dokonce věřilo tomu, že Nokii porazí (rozhodně u nás). Za tímto očekáváním sice značka zůstala, ale důstojným konkurentem byla. Alespoň do té doby, dokud uváděla na trh ucelené modelové řady složené z low-endu a manažerského telefonu (např. GA318 a GH338). Zlom v popularitě nastal, když se opozdil Ericsson GH 888, který nabízel i přídavný modul s infraportem. Právě v té době došla mnoha příznivcům této značky trpělivost a koupili si Nokii 6110. Flipem vybavená řada telefonů 7XX u nás také nesklidila takový úspěch, jaký ve Švédsku očekávali.Přes výrazný ústup z původních pozic si značka Ericsson uchovala stabilizovanou skupinu příznivců. Možná že právě používají přístroj jiné značky, ale pokud jim jejich oblíbenec dokáže včas nabídnout produkt na špici technického vývoje, rádi si jej koupí. Důkazem tohoto tvrzení jsou i letošní výsledky modelu T39m, který jen velmi těsně prohrál se stylovou Motorolou V66. Hodně může společnost očekávat také od telefonu T68, který vyvolal velkou pozornost a podle prvních ohlasů navíc splnil očekávání veřejnosti.Ericsson v České republice opravdu může pomýšlet na návrat na výsluní. Jeho modely sice nemají na to, aby narušily hegemonii Nokie, a zatím se zdá, že i pozice Siemensu by pro něj byla nedosažitelná, ale mohl by se dostat na třetí místo. Důkazem opět mohou být výsledky letošní ankety o Mobil roku, v němž získal dvě čtvrtá a jedno druhé místo. Bude zajímavé sledovat, jak se bude společnost chovat poté, co se spojila v oblasti mobilů se Sony. Šance mají.

Věčná dvojka Siemens

Když v roce 1996 Eurotel spustil síť GSM, byl Siemens jako výrobce mobilů úplně neznámý. Poslední tři roky však pravidelně obsazuje druhá místa ve čtenářské anketě Mobil roku (letos tři druhá a jedno třetí, stejně jako Ericsson i jedno ocenění odborné poroty). Jeho procentuální odstup v hlasování i v objemu prodeje na první Nokii je sice stále značný, na druhou stranu je značný i jeho odstup od těch, kteří dotírají na třetím místě. Image a popularita Siemensu se již zjevně ustálila, a pokud by někdo za rok či dva mohl ohrozit finskou převahu, měl by to být právě Siemens. V kategorii odolných (outdoorových) telefonů se mu to s typem M35 již dokonce jednou podařilo. Tomu napovídají nejen výsledky hlasování čtenářů, ale také obsah některých internetových diskusí, v nichž se největší spory skalních fanoušků jednotlivých značek odehrávají právě mezi „těmi, co mají Siemens“, a „Nokiáři“.

Bude Alcatel černým koněm?

Francouzský Alcatel se musel dlouho vyrovnávat s neslavným příchodem do České republiky. Jeho modely HC500 a HC1000 totiž našly jen málo příznivců a získaly značce renomé srovnatelné s tím, k jakému pomohla Motorole TX770. Díky soustředěnému úsilí vývojářů a designérů (ti stihli získat řadu mezinárodních cen) vzali čeští uživatelé tyto telefony na milost. Opět nám může posloužit anketa Mobil roku – loni získal Alcatel jedno čtvrté místo – letos má již jednu bronzovou a jednu „bramborovou“ medaili. Přesto má v popularitě stále co dohánět. Jednou z jeho slabin je ovládání starších modelů řady DB, které si mnoho jejich uživatelů pamatuje a stejně tak o něm ví i řada případných kupců. Dnes se již situace zlepšila, ale špatné vzpomínky se špatně ztrácejí. A tak se i v tomto případě rozchází umístění v anketě a skutečný prodej.

Nokia Neotřesitelná

Přestože jsou odpůrci této značky schopni snést řadu argumentů, proč si Nokii nekoupit, většina hlasujících je neposlouchá. Přísahají na design, výdrž (kde zpravidla skutečně není co vytýkat), funkce i ovládání. Nokia poskytuje praktickou lekci manažerům marketingu, protože její dlouhodobě budovaná image je v současnosti neotřesitelná. Přes rozpačitý výsledek jejího modelu 7110, který nakonec nesplnil očekávání výrobce ani uživatelů, či kontroverzní novinky 8310 a 5510, představuje tato značka pro mnoho lidí synonymum pokroku a kvality. Nikdo z konkurentů s tím zatím nedokázal nic udělat. Vzhledem k tomu, že si velmi dobře hlídá konkurenci, nasadila letos i nový odolný telefon, a tak po roční pauze opět není kategorie, kterou by Nokia nemohla obsadit a očekávat úspěch.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že v současné době se může porazit jen sama Nokia. Nejpravděpodobnější cestou k takovému výsledku je sázka na příliš avantgardní design. A zejména v poslední době se nad některými modely rozproudily diskuse právě na toto téma. Otázkou však je, nakolik je ovlivňovali zavilí odpůrci této značky a nakolik to byl názor jejích uživatelů. Zatím se totiž zdá, že Nokia svým klientům rozumí.

Líbí se nám totéž co ve světě?

Čtenářské ankety, ať jakkoli dlouhodobě sledované, nejsou totéž co podíly na trhu. Světovému vývoji, který je samozřejmě hodně ovlivněn vývojem v lidnaté Asii, ten český úplně neodpovídá. Faktem však zůstává, že Nokia se líbí bez ohledu na zemi či světadíl.

Že jsou rozdíly mezi čtenářským hlasováním a skutečnou pozicí jednotlivých značek na trhu, o tom se můžete přesvědčit v dnešním článku Kupujeme si mobily, které se nám líbí?