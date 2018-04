Poslední možnost. Vyberte Mobil roku a vyhrajte špičkový smartphone

Anketa Mobil roku je nejstarším podobným hlasováním široké veřejnosti a odborné poroty v České republice. Letos proběhne již 19. ročník.

V hlavní kategorii Mobil roku 2016 vybírá veřejnost v hlasování ten nejlepší mobil, který byl na český trh uveden (začal se oficiálně prodávat) mezi 1. listopadem 2015 a 15. listopadem 2016. Nominaci dvacítky přístrojů provedla redakce Mobil.iDNES.cz. Každý hlasující může svým favoritům přidělit tři hlasy. Soutěž probíhá od 21. listopadu 2016 do půlnoci 11. prosince 2016 (23:59). Další kategorie ankety vyhlásí z nominovaných přístrojů odborná porota. Výsledky hlasování budou zveřejněny na stránkách Mobil.iDNES.cz 14. prosince 2016. Pravidla ankety najdete zde.

Všichni hlasující postupují do závěrečného slosování o deset cen, které do soutěže věnoval operátor O2. Hlavní cenou je špičkový smartphone Apple iPhone 7 Plus 32 GB. Dále soutěžící mohou vyhrát smartphony Samsung S7, A5, A3, J5, LTE modem s internetem zdarma a set-top box pro O2 TV včetně přístupu k digitální televizi. Kompletní přehled cen najdete zde.

Současnému trhu s mobilními přístroji zcela dominují smartphony. Proto jsou v anketě nominovány právě jen chytré mobily. Smartphony zvítězily i v posledních devíti ročnících ankety, posledním „obyčejným“ mobilem roku byl v roce 2006 Sony Ericsson K800i.

O rok později vyhrála Nokia N95, následovaly tři vítězství Applu s iPhony 3G, 3GS a 4. Dominanci iPhonů narušil až Samsung s modelem Galaxy S II v roce 2011, v roce 2012 vyhrál jeho nástupce Samsung Galaxy S III a v roce 2013 hattrick dovršil Samsung Galaxy S4. V roce 2014 zvítězil v hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz Apple iPhone 6 a loni to byl Samsung Galaxy S6 edge (edge+).