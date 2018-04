Rozhodli jste o Mobilu roku: Samsung S6 edge je lepší než iPhone 6s

Samsung vrátil Applu loňskou porážku, kdy před modelem Galaxy S5 vyhrál iPhone 6. Vítězství je to logické. Samsung u modelu S6 edge (edge+) přinesl revoluční zakřivený displej, Apple naopak letos jen upravoval loňský model 6, přesto novinka 6s (Plus) přinesla třeba tlakové ovládání displeje. Oba přístroje patří mezi nejprodávanější nejen v Česku, ale i celosvětově. A to i přes jejich velmi vysoké ceny.

První místo Mobil roku 2015 - Samsung Galaxy S6 edge a S6 edge+ Druhé místo Mobil roku 2015 - iPhone 6s a 6s Plus Třetí místo Mobil roku 2015 - Sony Xperia Z5

Třetí v hlasování skončila Xperia Z5 od Sony, což je podzimní novinka. Čtvrtou pozici získal Huawei P8 a páté skončilo v hlasování čtenářů LG G4. Kompletní výsledky najdete v tabulce.

Mobil roku 2015 - celkové výsledky Pořadí: Přístroj: 1. Samsung Galaxy S6 edge (edge+) 2. iPhone 6s (Plus) 3. Sony Xperia Z5 4. Huawei P8 5. LG G4 6. Microsoft Lumia 640 XL 7. Honor 7 8. Lenovo Vibe Shot 9. Samsung Galaxy A7 10. Blackberry Passport 11. Xiaomi Mi4i 12. Sony Xperia Z3+ 13. Vodafone Smart Ultra 6 14. HTC One M9 (M9+) 15. Samsung Galaxy S5 Neo 16. OnePlus 2 17. LG G Flex 2 18. Lenovo P90 19. Asus ZenFone 2 20. HTC Desire 820

O výsledcích ankety rozhodli čtenáři v hlasování, kterého se v letošním

18. ročníku zúčastnilo 28 537 čtenářů iDNES.cz. Každý z hlasujících mohl odevzdat až tři hlasy. Čtenáři hlasovali pro dvacet přístrojů vybraných redakcí Mobil.iDNES.cz, které výrobci uvedli na trh v uplynulých dvanácti měsících do 1. listopadu 2015.

Letošní ročník probíhal od 16. listopadu do 6. prosince 2015 ve spolupráci s operátorem O2, který věnoval ceny do soutěže.

Huawei Mate S - vítěz kategorie Multimediální monstrum Lenovo A6000 - vítěz kategorie - Cena O2 dostupný smartphone s LTE Samsung Gear VR - Vítěz kategorie Chytré doplňky

Sony Xperia Z5 - vítěz kategorie Stylový telefon Samsung Galaxy S6 edge+ - vítěz kategorie Phablet roku

Nejlepší přístroje v několika kategoriích vybírala i odborná porota. Oproti předchozím ročníkům jsme již nezařadili kategorii obyčejných mobilů, protože mezi nimi téměř nejsou žádné novinky. Naopak považujeme za důležitou kategorii chytrého příslušenství, která se stále rozrůstá. Výsledky jsou následující:

Kategorie hodnocené odbornou porotou Kategorie: Vítěz: Cena Mobil.iDNES.cz - Multimediální monstrum Huawei Mate S Phablet roku Samsung Galaxy S6 edge (edge+) Chytré doplňky Samsung Gear VR Cena operátora O2 - Dostupný smartphone s LTE Lenovo A6000 Stylový telefon Sony Xperia Z5

Všichni čtenáři, kteří hlasovali v hlavní kategorii Mobil roku 2015, byli zařazeni do slosování o ceny, které věnoval partner ankety operátor O2. Vylosovaným čtenářům gratulujeme. O předání výhry budou informováni e-mailem.

Výherci věcných cen: Cena: Výherce: Samsung Galaxy S6 edge+ Petr Heth Samsung Galaxy J5 Jiří Kolečkář Samsung Galaxy Core Prime VE Pavel Konečný Lenovo A6000 Milan Pinčák Lenovo A2010 Kateřina Kuberkova Mobilní televize O2TV Air na půl roku zdarma Marek Jandora Mobilní televize O2TV Air na půl roku zdarma Olga Kolková Mobilní televize O2TV Air na půl roku zdarma Stanislav Abaffy Mobilní televize O2TV Air na půl roku zdarma Jiří Čupera Mobilní televize O2TV Air na půl roku zdarma Lucie Olivová

Výsledky loňského hlasování najdete zde. Děkujeme všem čtenářům za účast v anketě a už vás zveme na příští rok, kdy v tradičním listopadovém termínu proběhne devatenáctý ročník ankety.